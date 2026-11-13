В Краснодарском крае изменили закон о признании малоимущими
На Кубани расширили перечень выплат, которые не учитываются при оценке доходов граждан для признания их малоимущими и постановки на жилищный учет. Изменения внесены по инициативе краевой прокуратуры в региональный закон от 29 декабря 2009 года, передает пресс-служба надзорного органа.
Из расчета среднедушевого дохода семьи или дохода одиноко проживающего гражданина исключили денежные поощрения за присвоение звания «Мать-героиня», награждение орденом «Родительская слава» и медалью ордена «Родительская слава». Также при оценке материального положения не будут учитывать помощь, предоставленную в связи со стихийными бедствиями и другими чрезвычайными обстоятельствами, и ежемесячные выплаты жителям Курской области, утратившим имущество и подлежащим отселению в период действия режима контртеррористической операции.
Кроме того, из расчета исключены выплаты и материальная помощь, предусмотренные региональными нормативными актами для участников специальной военной операции и членов семей погибших военнослужащих.
Поправки закреплены законом Краснодарского края от 9 ноября 2026 года №5595-КЗ. Документ опубликован на официальном сайте губернатора и администрации региона.