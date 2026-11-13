В Краснодарском крае изменили закон о признании малоимущими

Из расчета среднедушевого дохода семьи или дохода одиноко проживающего гражданина исключили денежные поощрения за присвоение звания «Мать-героиня», награждение орденом «Родительская слава» и медалью ордена «Родительская слава». Также при оценке материального положения не будут учитывать помощь, предоставленную в связи со стихийными бедствиями и другими чрезвычайными обстоятельствами, и ежемесячные выплаты жителям Курской области, утратившим имущество и подлежащим отселению в период действия режима контртеррористической операции.