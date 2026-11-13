На Ставрополье и в Карачаево-Черкесии приостановили оборот болгарского препарата

Причиной стали результаты лабораторного контроля: в образцах выявлены несоответствия по показателю «определение фракционного состава». Ограничение затронуло три серии препарата (№ 26061042137, 26061042138 и 26061042139) производства компании Biovet AD со сроком годности до июня 2029 года.