На Ставрополье и в Карачаево-Черкесии приостановили оборот болгарского препарата
В Ставропольском крае и Карачаево-Черкесии временно приостановлено обращение ветеринарного препарата «Флавомицин 80» болгарского производства. Об этом сообщили в Северо-Кавказском межрегиональном управлении Россельхознадзора.
Причиной стали результаты лабораторного контроля: в образцах выявлены несоответствия по показателю «определение фракционного состава». Ограничение затронуло три серии препарата (№ 26061042137, 26061042138 и 26061042139) производства компании Biovet AD со сроком годности до июня 2029 года.
Обращение указанных серий приостановлено до подтверждения производителем или поставщиком их соответствия обязательным требованиям качества. Хозяйствующие субъекты, занимающиеся оборотом ветеринарных препаратов на территории двух регионов, уведомлены о принятом решении.