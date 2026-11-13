Фокус на устойчивость
Масштабный Бизнес-Фест Сбера прошел в Новосибирске
В Новосибирске на площадке «Сибирь-Арены» прошел Бизнес-Фест от Сбера, который стал действительно важным деловым событием — число регистраций на мероприятие превысило 10 тысяч. Предприниматели собрались вместе чтобы послушать спикеров, найти новые инструменты и завести полезные знакомства. Новосибирску повезло еще и в том, что мероприятие прошло в день рождения компании — именно в этот день Сбер отпраздновал 185-летие.
Бизнес-Фест от Сбера — это серия масштабных офлайн-фестивалей для действующих предпринимателей, самозанятых и тех, кто только планирует открыть свое дело. В 2026 году проект, который проводится уже четвертый раз, охватил рекордные 26 городов России от Владивостока до Калининграда. Концепция мероприятия в этом году построена вокруг главной темы — «Устойчивость бизнеса» в непростой период.
Открывая Бизнес-Фест в этом году, управляющий Новосибирским отделением Сбера Александр Солоп сравнил юбилей банка с личным праздником, отметив важность доверительных отношений с бизнесом. «У меня в этом году был личный юбилей — 45 лет. Собрались близкие друзья, их было немного, примерно 10 человек. Сегодня Сберу 185 лет, и на это мероприятие зарегистрировалось более 10 000 человек. Это, я уверен, тоже друзья, настоящие партнеры. Мы очень рады провести свой день рождения вместе с вами, с предпринимателями Новосибирска. Это единственный в этом Бизнес-Фест, который проходит в день Сбера. Спасибо вам, что вы развиваете свой бизнес, создаете рабочие места»,— поблагодарил участников господин Солоп.
Бизнес-Фест проводится в Новосибирске уже третий раз, и аудитория постоянно растет. Главную задачу форума управляющий видит в синергии предпринимательского сообщества. «Ключевая наша задача в том, чтобы предприниматели обогащались новыми связями, знакомствами, опытом. Люди видят в этом ценность. Каждый старается унести с мероприятия конкретные идеи или решения для бизнеса и пытается их внедрить. Сотрудничество всегда приносит большие плоды, и вместе мы можем пройти через любые препятствия, которые встают на пути бизнеса и жизни в принципе»,— подчеркнул он.
Основной темой феста стала устойчивость бизнеса в условиях постоянных вызовов. Александр Солоп считает, что сегодня именно поэтому главным качеством предпринимателя становится гибкость. «Гибкость — это как раз способ устойчивости, уметь ориентироваться в текущей ситуации: что происходит с курсами валют, с падением и ростом спроса, с перераспределением спроса. Умение держать нос по ветру»,— пояснил он. Отдельно он остановился на специфике региона: «В Новосибирской области малый и средний бизнес занимает одну из самых больших долей по сравнению с другими регионами. Логистика, оптовая и розничная торговля — в Новосибирске преобладают. Я бы сказал такие три слова про наше предпринимательское сообщество: активное, инновационное и креативное. Может, поэтому у нас много компаний выросло до федерального и международного уровня».
Общий тренд на зрелость и управленческую дисциплину поддержали и другие спикеры. Призер Олимпийских игр и продюсер ледовых шоу Илья Авербух рассказал о своем пути — от первого ледового шоу, которое прошло, кстати, в Новосибирске, до создания федеральных телепроектов. «Когда мы запустили первое шоу, 70% зрителей пришли через “служебный вход”. Было ощущение провала, как бизнес-модель это не сработало. Но эта первая точка в Новосибирске дала мощный выход. Потом был проект “Звезды на льду”, который перевернул мое ощущение от жизни. Первые три сезона имели просмотры как у поздравления президента, после этого люди повалили на ледовые шоу»,— вспоминает он.
По словам Авербуха, на успехе нельзя фиксироваться. «На успехе я понимал, что это временная история, надо инвестировать дальше. Очень хочется посидеть с этими денежками, зафиксировать результат, но надо идти дальше. Наша устойчивость в нашей силе. Не держитесь за людей, вырастите новых. Сохранить за собой то, чем ты занимаешься, и искать новые варианты — это все равно одна шапочка»,— сформулировал он свой рецепт. На вопрос о том, как справляться со стрессом, спикер ответил философски: «Я в нем живу. Это как воздух. Но положительные эмоции компенсируют стресс».
Основатель компании «Мосигра» и предприниматель с 20-летним стажем Дмитрий Кибкало посвятил свое выступление технологической устойчивости и внедрению искусственного интеллекта как главному инструменту повышения эффективности. Он поделился личной историей трансформации своего бизнеса: после продажи «Мосигры» он занялся инвестициями и приобрел компанию «Пати Стэйшн», которая столкнулась с кризисом управления. «Это выглядело как дырявое ведро: работает много людей, но толком ничего не делается. Я устроил там революцию с помощью внедрения искусственного интеллекта. В итоге осталось 7 человек, выручка выросла в 2 раза, и эффективность выросла многократно»,— рассказал спикер.
Основатель сети парикмахерских «Чио-Чио» Ильназ Набиуллин обозначил смену рыночной парадигмы и жесткую необходимость управленческой дисциплины. «Маржа раньше прощала ошибки. Сейчас нет — теперь выигрывают управленцы, а не открыватели. Это не про пессимизм, это про зрелость рынка»,— уверен он.
Соосновательница сети магазинов корейской косметики Hollyshop Кристина Тишкова представила системный подход к удержанию аудитории. Она поделилась тем, что использует в бизнесе сама, и разобрала механику «7 касаний, которые возвращают клиента»: от благодарности за покупку и помощи с инструкцией до напоминания о пополнении запасов и вовлечения в комьюнити. «Мы используем данные о среднем расходе, чтобы предложить повторный заказ в нужный момент. Это не просто рассылка, а забота, основанная на понимании потребностей клиента»,— пояснила предпринимательница.
Тишкова также делает акцент на «Wow-сервисе» как инструменте конкурентного преимущества. «Кукурузные палочки в боксах, сэмплы, онлайн-консультации — живые и с помощью AI. Создавать уникальный клиентский опыт — значит удивлять»,— отметила она.
Подводя итог, Александр Солоп отметил, что секрет успеха таких масштабных форумов кроется и в открытости новосибирских предпринимателей. «Я вообще считаю, что очень мало предпринимателей закрытых. Если ты делишься открыто с кем-то, то и с тобой делятся, и вот от этого обмена всегда возникает дополнительная ценность»,— резюмировал управляющий Новосибирским отделением Сбера.
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