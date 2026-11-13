Фокус на устойчивость

Открывая Бизнес-Фест в этом году, управляющий Новосибирским отделением Сбера Александр Солоп сравнил юбилей банка с личным праздником, отметив важность доверительных отношений с бизнесом. «У меня в этом году был личный юбилей — 45 лет. Собрались близкие друзья, их было немного, примерно 10 человек. Сегодня Сберу 185 лет, и на это мероприятие зарегистрировалось более 10 000 человек. Это, я уверен, тоже друзья, настоящие партнеры. Мы очень рады провести свой день рождения вместе с вами, с предпринимателями Новосибирска. Это единственный в этом Бизнес-Фест, который проходит в день Сбера. Спасибо вам, что вы развиваете свой бизнес, создаете рабочие места»,— поблагодарил участников господин Солоп.