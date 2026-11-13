Адлер вошел в топ направлений с наиболее заметным подорожанием зимнего отдыха

Лидером рейтинга стал Шерегеш в Кемеровской области, где средняя цена ночи увеличилась на 93%, до 22,3 тыс. руб. На втором месте расположилась Теберда в Карачаево-Черкесии с ростом на 84%, до 13,4 тыс. руб. Третью строчку занял Рыбинск в Ярославской области: там проживание подорожало на 77%, до 5,95 тыс. руб.