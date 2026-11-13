Адлер вошел в топ направлений с наиболее заметным подорожанием зимнего отдыха
В Адлере средняя стоимость ночи проживания зимой 2026/27 года выросла на 44% по сравнению с предыдущим сезоном. Курорт вошел в десятку российских направлений с наиболее заметным подорожанием зимнего отдыха, заняв шестое место. Такие данные приводит сервис бронирования отелей и квартир Твил.ру.
Лидером рейтинга стал Шерегеш в Кемеровской области, где средняя цена ночи увеличилась на 93%, до 22,3 тыс. руб. На втором месте расположилась Теберда в Карачаево-Черкесии с ростом на 84%, до 13,4 тыс. руб. Третью строчку занял Рыбинск в Ярославской области: там проживание подорожало на 77%, до 5,95 тыс. руб.
В первую пятерку также вошли Ростов Ярославской области, где стоимость ночи выросла на 73%, до 9,3 тыс. руб., и Дербент в Дагестане — на 60%, до 5,05 тыс. руб. В Адлере средняя цена составила 6,5 тыс. руб. за ночь. Средняя продолжительность поездки на курорт — три ночи.
В десятку направлений с наиболее заметным ростом цен также попали Петергоф в Ленинградской области (+41%, до 6,35 тыс. руб. за ночь), Керчь в Крыму (+33%, до 4 тыс. руб.), Великий Новгород (+30%, до 6,96 тыс. руб.) и Белокуриха в Алтайском крае (+29%, до 6,5 тыс. руб.).
При этом в целом по России средняя стоимость ночи проживания зимой практически не изменилась за год. Средний чек за поездку вырос на 10% за счет увеличения ее продолжительности на такую же величину, отмечают в Твил.ру.