В Махачкале возбудили дело о незаконном приобретении устройства для негласной записи
Следственный отдел по Ленинскому району Махачкалы СУ СКР по Республике Дагестан возбудил уголовное дело в отношении местной жительницы по признакам преступления, предусмотренного ст. 138.1 УК РФ (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По версии следствия, фигурант незаконно приобрела устройство, осведомленная о его функциональных свойствах и возможности скрытой аудио- и видеозаписи, после чего передала его знакомой — та получила девайс в Махачкале в пункте выдачи интернет-заказов.
Согласно заключению экспертизы, изъятое изделие является специальным техническим средством для негласного получения акустической информации, а также визуального наблюдения и документирования. Установлено, что оно изготовлено промышленным способом и находится в работоспособном состоянии.
В настоящее время следствие проводит необходимые действия для установления всех обстоятельств произошедшего и сбора доказательственной базы.