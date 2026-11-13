На дороги Ростовской области на дежурство выйдут 564 единицы техники
В Ростовской области завершили подготовку к зимнему содержанию региональных и межмуниципальных трасс протяженностью 7,6 тыс. км: на круглосуточное дежурство заступят 42 базы подрядных организаций, а запас противогололедных материалов превысил 126 тыс. тонн — с учетом возможных затяжных дождей и сильных морозов. Эти и другие меры обсудили на межведомственном совещании в правительстве региона.
В распоряжении дорожников 564 единицы спецтехники: 287 комбинированных дорожных машин, а также грейдеры, шнекороторы и погрузчики. Ставка в сезоне сделана на предупреждение, а не только на реакцию: специалисты подключены к метеостанциям интеллектуальной транспортной системы — датчики показывают начало осадков, их интенсивность и температуру асфальта, благодаря чему технику отправляют на опасные участки за несколько часов до ухудшения погоды.
На заносимых участках дополнительно установят более 25 км снегозащитных сеток и щитов, 1,3 тыс. комплектов сезонных знаков с ограничением скорости до 40 км/ч и свыше 24 тыс. направляющих вех. На сложных затяжных подъемах и спусках будут дежурить тяжёлые тягачи, регулировать потоки — экипажи Госавтоинспекции. В правительстве области главным критерием зимней работы называют не цифры, а практический результат: своевременный проезд школьного автобуса, возможность людей попасть на работу и беспрепятственный проезд скорой помощи в отдаленные хутора и поселки. Для этого применяются превентивная противогололёдная обработка, цифровой контроль техники через ГЛОНАСС и жесткая координация всех служб.