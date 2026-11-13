На дороги Ростовской области на дежурство выйдут 564 единицы техники

На заносимых участках дополнительно установят более 25 км снегозащитных сеток и щитов, 1,3 тыс. комплектов сезонных знаков с ограничением скорости до 40 км/ч и свыше 24 тыс. направляющих вех. На сложных затяжных подъемах и спусках будут дежурить тяжёлые тягачи, регулировать потоки — экипажи Госавтоинспекции. В правительстве области главным критерием зимней работы называют не цифры, а практический результат: своевременный проезд школьного автобуса, возможность людей попасть на работу и беспрепятственный проезд скорой помощи в отдаленные хутора и поселки. Для этого применяются превентивная противогололёдная обработка, цифровой контроль техники через ГЛОНАСС и жесткая координация всех служб.