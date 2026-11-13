В Марий Эл учредили День национального костюма
Праздник будет отмечаться ежегодно 16 мая
В Марий Эл учредили новый праздник — День национального костюма. Соответствующий указ подписал глава республики Юрий Зайцев, сообщил он в своем Telegram-канале.
Его будут отмечать ежегодно 16 мая. Дату выбрали в честь дня рождения Тамары Молотовой — кандидата исторических наук, этнолога и специалиста по марийскому традиционному костюму.
К празднику планируют приурочить научно-практическую конференцию, круглый стол, мастер-классы, экскурсии в музейные фонды и конкурсы национального костюма. Также мероприятия проведут в школах и вузах.
По замыслу властей, праздник должен способствовать сохранению традиций и обычаев народов республики и развитию межнационального диалога.