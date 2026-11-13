Концерт рэпера Icegergert, фильм о Лиле Брик и стендап Димы Гаврилова
Куда сходить в Ростове-на-Дону 13, 14 и 15 ноября
В эту пятницу, субботу и воскресенье ростовчане и гости мегаполиса смогут послушать живую музыку разных жанров, посмотреть кино и спектакли, а также посетить стендап-концерт. Подробнее — в афише «Ъ-Ростов».
Где послушать музыку
На сцене «Пересвет-Арены» 13 ноября в 20:00 пройдет концерт дуэта «Мальбек х Сюзанна». В конце 2010-х исполнители стали важной частью российской инди-поп сцены, их хиты «Равнодушие», «Гипнозы», «Я рыдаю» и «Ближе» набрали миллионы прослушиваний. В декабре 2020 года проект прекратил существование на фоне развода солистов, однако спустя шесть лет артисты возобновили совместное творчество и записали новый альбом «Любовь».
Стоимость билетов — от 3000 руб. (16+)
В клубе «Родня» 13 ноября в 20:00 выступит группа комедийная рок-группа из Санкт-Петербурга «Электрослабость». Коллектив получил широкую известность благодаря абсурдистским текстам и необычным для жанра мелодиям.
Стоимость билетов — от 2800 руб. (18+)
14 ноября в 18:00 на «Кроп Арене» состоится концерт российского рэпера Icegergert (Георгий Гергерт). Исполнитель сочетает в своем творчестве классический трэп, электро-фанк и жесткую «пацанскую» тематику. В 2025 году получил награду за самый стремительный взлет в чартах VK Музыки. Главные хиты — «Наследство», «Банк», Fake ID, Casino и Amsterdam.
Стоимость билетов — от 3549 руб. (16+)
Какие спектакли посетить
13 ноября в 14:00 и в 18:30 на сцене театра драмы им. Максима Горького — спектакль «Маскарад» по одноименному произведению Михаила Лермонтова. Евгений Арбенин, отошедший от карточных игр, становится жертвой интриг. Старые знакомые и друзья настраивают его против молодой жены Нины. В приступе ревности Арбенин убивает Нину. Но когда Неизвестный сообщает Евгению о невиновности Нины, он теряет рассудок.
Стоимость билетов — от 500 руб. (12+)
13 ноября в 18:00 музыкальный театр Ростова покажет оперу «Жанна Д’Арк». В центре сюжета — юная Орлеанская дева, пожертвовавшая собой ради своей отчизны. Ее подвиг возвращает зрителей к темам веры и безверия, силы духа и мрачности фанатизма, беззащитности человека перед толпой.
Стоимость билетов — от 5000 руб. (12+)
14 ноября в 20:00 театръ-студия Ханжарова представит спектакль «Шлагбаум». Трагикомедия поставлена по пьесе современного драматурга Николая Ермохина. В центре сюжета — главный герой Валера, который переживает нелепую и безвременную смерть своей жены Зои. Супруга «ушла, но не отпустила», она начинает являться мужу во снах и видениях: постоянно требует внимания, угрожает и буквально сводит Валеру с ума, не давая ему спокойно поспать. Пытаясь утихомирить неугомонный дух жены, герой ведет с ней непрерывные, эмоциональные и порой очень комичные монологи.
Стоимость билетов — 1300 руб. (18+)
Что смотреть в кино
В кинотеатрах Ростова-на-Дону в пятницу и в выходные можно посмотреть премьеру этой недели — комедийный триллер «Психопатка». 1858 год. Эксцентричная Уинифред Нотти считает себя самым адекватным человеком на свете. Желая начать жизнь с чистого листа, она прибывает в уединенное готическое поместье, чтобы стать гувернанткой у пары избалованных детей. Но когда прислуга начинает необъяснимым образом исчезать, хозяева дома все сильнее подозревают что-то неладное.
Стоимость билетов — от 420 руб. (18+)
Среди других достойных внимания киноновинок — байопик о возлюбленной Маяковского «Лиля». 1915 год, Первая мировая война. В Петрограде молодой поэт-футурист Владимир Маяковский знакомится с семейной парой — Лилей и Осипом Бриками. Он читает им свою поэму «Облако в штанах», Лиля и Осип сразу и навсегда влюбляются в поэзию Маяковского, понимая, что перед ними необыкновенный талант. А Владимир влюбляется в Лилю, тоже сразу и навсегда.
Стоимость билетов — от 380 руб. (18+)
В городских кинотеатрах продолжаются показы музыкального фильма «Настройщик». Жизнь Ники — страдающего гиперакузией талантливого настройщика фортепиано — переворачивается с ног на голову, когда он обнаруживает, что его навыки и тонкий слух настройки можно применять для взлома сейфов. Его пожилой наставник Гарри попадает в больницу, и парень решает присоединиться к банде грабителей, чтобы помочь оплатить счета за лечение.
Стоимость билетов — от 360 руб. (18+)
Чем ещё заняться
В гостинице «Амакс» 13 ноября в 19:00 выступит Дима Гаврилов — популярный российский стендап-комик из Нижнего Новгорода, резидент объединения Stand-Up Club #1 и автор собственного подкаста. Известен своей неспешной подачей, интеллигентным юмором и умением глубоко разбирать бытовые ситуации на мелкие детали, сказано в аннотации.
Стоимость билетов — от 1000 руб. (18+)