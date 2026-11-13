Концерт рэпера Icegergert, фильм о Лиле Брик и стендап Димы Гаврилова

14 ноября в 20:00 театръ-студия Ханжарова представит спектакль «Шлагбаум». Трагикомедия поставлена по пьесе современного драматурга Николая Ермохина. В центре сюжета — главный герой Валера, который переживает нелепую и безвременную смерть своей жены Зои. Супруга «ушла, но не отпустила», она начинает являться мужу во снах и видениях: постоянно требует внимания, угрожает и буквально сводит Валеру с ума, не давая ему спокойно поспать. Пытаясь утихомирить неугомонный дух жены, герой ведет с ней непрерывные, эмоциональные и порой очень комичные монологи.