Продажи автомобилей с пробегом в Краснодарском крае за квартал упали на 16%
В третьем квартале 2026 года продажи автомобилей с пробегом в Краснодарском крае снизились на 16% по сравнению со вторым кварталом и на 8% — год к году. Такую динамику зафиксировали аналитики сервиса «Дром».
В топ-5 популярных моделей вошли: Lada Priora (–11% год к году), Lada 2107 (–15%), Lada Granta (–4%), Lada 2114 Samara (–19%) и Ford Focus (–1%) — на них пришлось 12% всех проданных на сервисе подержанных машин за квартал. При этом за год Toyota Corolla обогнала Lada 2114 Samara и заняла четвертое место: покупатели чаще выбирали Corolla 2000–2001 годов выпуска, тогда как Samara предпочитали более свежие, 2011 года.
Во вторую пятерку вошли Lada 2107 (–7%), Ford Focus (–5%), Lada Kalina (+2%), Hyundai Solaris (–6%) и Honda Fit (+14%) — их доля составила 7% продаж. Спрос на Honda Fit за год вырос: модель поднялась с 13-го на 10-е место, чаще выбирают машины 2002 года. Lada Kalina обошла Hyundai Solaris, сместив его с 8-й на 9-ю позицию; водители чаще останавливаются на моделях 2011 года выпуска обеих марок.
Наибольшую динамику в третьем квартале традиционно показали китайские марки — продажи выросли на 26%. Такой темп поддерживается в том числе небольшой долей этих машин на вторичном рынке. Среди китайских моделей покупатели чаще выбирали OMODA C5 (+53%), Haval Jolion (+32%) и Chery Tiggo T11 (–2%).
Немецкие модели с пробегом покупали на 6% реже год к году — наиболее востребованы Volkswagen Polo (–11%), Opel Astra (–8%) и Mercedes-Benz E (–2%). Спрос на остальные европейские и американские бренды снизился на 4%: лидерами остались Ford Focus (–1%), Skoda Octavia (+3%) и Chevrolet Cruze (+8%). Продажи корейских машин упали на 14% (Hyundai Solaris –14%, Kia Rio –18%, Hyundai Accent –20%), японских — на 8% (Toyota Corolla –14%, Toyota Camry –28%, Mazda3 –12%). Спрос на отечественные бренды за год сократился на 5%: популярностью по-прежнему пользуются Lada Priora (–11%), Lada 2107 (–15%) и Lada Granta (–4%).