Оперный концерт, спектакли и «Психопатка» в кино

Еще одна премьера недели — байопик о знаменитой возлюбленной Маяковского «Лиля». 1915 год, Первая мировая война. В Петрограде молодой поэт-футурист Владимир Маяковский знакомится с семейной парой — Лилей и Осипом Бриками. Он читает им свою поэму «Облако в штанах», Лиля и Осип сразу и навсегда влюбляются в поэзию Маяковского, понимая, что перед ними необыкновенный талант. А Владимир влюбляется в Лилю, тоже сразу и навсегда.