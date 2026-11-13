Оперный концерт, спектакли и «Психопатка» в кино
Куда сходить в Новороссийске 13, 14 и 15 ноября
В пятницу, субботу и воскресенье жители и гости Новороссийска и близлежащих населенных пунктов смогут посмотреть спектакли и кино, а также посетить оперный концерт. Подробнее — в афише «Ъ-Новороссийск».
Где послушать музыку
13 ноября в 19:00 в сафари-отеле «Abrau Club на Плавнях» пройдет оперный концерт «Резонанс». В исполнении Екатерины Сидоренко, Дмитрия Топорова и Сергея Харчева прозвучат классические композиции и каверы на знаменитые песни. Выступление артистов будет дополнено профессиональной дегустацией четырех образцов вина.
Стоимость билетов — 10 тыс. руб. (18+)
Какие спектакли посетить
В театре «Старого парка» в Кабардинке 13 и 14 ноября в 17:00 пройдет спектакль «…от нежного сердца» по водевилю Владимира Соллогуба «Беда от нежного сердца». Главный герой умудряется одновременно объясняться в любви сразу нескольким девушкам, а окружающие с азартом пытаются устроить свою судьбу, не упустив выгодную партию. Героям предстоит разобраться в своих чувствах и намерениях, а зрителям организаторы обещают яркое театральное кабаре с элементами буффонады, гротеска и музыкального шоу.
Стоимость билетов — от 2200 руб. (16+)
На сцене Городского театра Новороссийска 13 ноября в 19:00 — комедия «Пигмалион и Галатея» от артистов Московского театра оперетты. Скульптор Пигмалион влюбляется в созданную им статую. Ожившая скульптура хочет нравиться всем мужчинам, модно одеваться и требует исполнения своих капризов. Позже Пигмалион застает любимую в объятиях своего ученика Ганимеда и просит богов превратить Галатею опять в статую…
Стоимость билетов — от 1400 руб. (12+)
В Городском дворце культуры Новороссийска 13 ноября в 19:00 покажут драму «Простить себя». Это поэтическая драма о жизни, судьбе и творчестве великой русской поэтессы Серебряного века Анны Ахматовой. В основе повествования лежат ее стихи, дневниковые записи, письма и факты биографии.
Стоимость билетов — 600 руб. (12+)
Что смотреть в кино
В кинотеатрах Новороссийска в пятницу и в выходные можно посмотреть премьеру этой недели — комедийный триллер «Психопатка». 1858 год. Эксцентричная Уинифред Нотти считает себя самым адекватным человеком на свете. Желая начать жизнь с чистого листа, она прибывает в уединенное готическое поместье, чтобы стать гувернанткой у пары избалованных детей. Но когда прислуга начинает необъяснимым образом исчезать, хозяева дома все сильнее подозревают что-то неладное.
Стоимость билетов — от 420 руб. (18+)
Еще одна премьера недели — байопик о знаменитой возлюбленной Маяковского «Лиля». 1915 год, Первая мировая война. В Петрограде молодой поэт-футурист Владимир Маяковский знакомится с семейной парой — Лилей и Осипом Бриками. Он читает им свою поэму «Облако в штанах», Лиля и Осип сразу и навсегда влюбляются в поэзию Маяковского, понимая, что перед ними необыкновенный талант. А Владимир влюбляется в Лилю, тоже сразу и навсегда.
Стоимость билетов — от 380 руб. (18+)
Также на больших экранах продолжаются показы музыкального фильма «Настройщик». Жизнь Ники — страдающего гиперакузией талантливого настройщика фортепиано — переворачивается с ног на голову, когда он обнаруживает, что его навыки и тонкий слух настройки можно применять для взлома сейфов. Его пожилой наставник Гарри попадает в больницу, и парень решает присоединиться к банде грабителей, чтобы помочь оплатить счета за лечение.
Стоимость билетов — от 360 руб. (18+)