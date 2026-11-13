Вологда стала победителем конкурса «Лучшая муниципальная практика»
Вологда стала победителем Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Бренд территории». По решению правительства России город получит премию в размере 50 млн рублей. Об этом сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.
«Вологда вошла в число победителей Всероссийского конкурса „Лучшая муниципальная практика“, заняв первое место в номинации „Бренд территории“. По решению Правительства России наша областная столица получит денежную премию в размере 50 миллионов рублей — эти средства направим на развитие города и решение вопросов местного значения»,— заявил глава региона.
Итоги федерального этапа конкурса озвучил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.
Победу Вологде принесла практика «Вологда — Место Силы Русского Мира». Она объединяет проекты по сохранению исторического и духовного наследия, поддержке семей, благоустройству городской среды, развитию творческих индустрий, народных промыслов и туристического потенциала. В числе направлений также представлен городской дизайн-код.
В этом году на конкурс поступило почти 1,3 тыс. заявок от населенных пунктов. Победителями федерального этапа стали 49 крупных городов, городских и сельских поселений из 33 регионов России.
Муниципальные практики оценивали по пяти направлениям: градостроительная деятельность, эффективность управления территорией, внедрение цифровых технологий в городское хозяйство, повышение узнаваемости населенных пунктов и укрепление межнационального согласия.