Вологда стала победителем конкурса «Лучшая муниципальная практика»

«Вологда вошла в число победителей Всероссийского конкурса „Лучшая муниципальная практика“, заняв первое место в номинации „Бренд территории“. По решению Правительства России наша областная столица получит денежную премию в размере 50 миллионов рублей — эти средства направим на развитие города и решение вопросов местного значения»,— заявил глава региона.