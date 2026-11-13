Минобороны РФ: над Ростовской областью и другими регионами сбили 1,1 тысячи БПЛА
С 20:00 12 ноября до 8:00 13 ноября над Ростовской областью и другими российскими регионами уничтожили 1198 украинских беспилотников. Об этом сообщили в минобороны РФ.
О работе ПВО отчитались в Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской областях, Московском регионе, Республике Крым. Дроны сбили и над акваторией Черного моря.
Как ранее писал «Ъ-Ростов», в ночь на 13 ноября в Ростовской области отразили массированную воздушную атаку. Над Ростовом-на-Дону и десятью районами уничтожили более 120 беспилотников. Дроны сбили в: Матвеево-Курганском, Боковском, Каменском, Тарасовском, Миллеровском, Тацинском, Усть-Донецком, Азовском, Шолоховском, Чертковском районах области.
В Азовском районе повреждения получили пять частных домов. В хуторе Колузаево Азовского района обломки беспилотника повредили четыре частных дома. В зданиях пострадали крыши, двери и окна. В одном из домов повреждена газовая труба. Пострадавших и возгораний нет. В Аксайском районе загорелось складское помещение. Площадь пожара составила 1,5 тыс. кв. м. Информация о возможных пострадавших уточняется.
В результате ночной массированной атаки БПЛА пострадал житель Ростова-на-Дону. Его госпитализировали.
Вместе с тем, для жителей дома в Октябрьском районе, который был поврежден обломками дронов, развернули ПВР. Всего в городе повреждены пять многоквартирных домов. Возгорание, спровоцированное падением БПЛА, полностью ликвидировано.