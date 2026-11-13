Россельхознадзор аннулировал декларацию на партию кукурузы в Ростовской области
Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия выявило недостоверное декларирование партии продовольственной кукурузы объемом 450 т. Владелец зерна — индивидуальный предприниматель, работающий на территории Тарасовского района Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Как выяснилось, декларация о соответствии принята на основании протокола испытаний с неполным перечнем показателей безопасности, предусмотренным приложением 6 к техническому регламенту «О безопасности зерна»: в документе отсутствуют результаты исследований на содержание остаточных количеств пестицидов, применяемых при выращивании.
По данным ведомства, сельхозпроизводитель, не обеспечив надлежащего исполнения требований законодательства, нарушил порядок декларирования продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия. Чтобы пресечь обращение партии, не отвечающей требованиям техрегламента, управление признало декларацию недействительной.