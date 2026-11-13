Россельхознадзор аннулировал декларацию на партию кукурузы в Ростовской области

Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия выявило недостоверное декларирование партии продовольственной кукурузы объемом 450 т. Владелец зерна — индивидуальный предприниматель, работающий на территории Тарасовского района Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.