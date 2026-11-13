В Анапе работают 28 АЗС, на части заправок действует лимит отпуска топлива

Топливо марки АИ-92 и АИ-95 есть на 28 АЗС, АИ-100 — на двух заправках. Дизель есть также на 28 АЗС. На четырех АЗС действует ограничение отпуска в баки по литражу: бензин 92 и 95 — не более 30 л, ДТ — не более 50 л.