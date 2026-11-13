В Анапе работают 28 АЗС, на части заправок действует лимит отпуска топлива
По состоянию на 9:30 13 ноября в Анапе работают 28 АЗС. Об этом сообщили в администрации города.
Топливо марки АИ-92 и АИ-95 есть на 28 АЗС, АИ-100 — на двух заправках. Дизель есть также на 28 АЗС. На четырех АЗС действует ограничение отпуска в баки по литражу: бензин 92 и 95 — не более 30 л, ДТ — не более 50 л.
В администрации города-курорта подчеркнули, что данные актуальны на утро и в течение дня могут меняться. Жителям рекомендуют не закупать топливо впрок — по словам чиновников, это позволит сохранить его доступность для всех водителей и сократить очереди на заправках.