«Наша стратегия в Прикамье – сочетание коммерчески эффективных проектов с социально значимым строительством»
Гендиректор «Пилара» Алексей Крушинин – о влиянии башенной отрасли на цифровое развитие Пермского края
Цифровизации в Прикамье всегда уделяли особое внимание как власти, так и бизнес. Благодаря этому регион стабильно занимает высокие места в федеральных рейтингах оценки цифровой трансформации. Однако, несмотря на технические проекты, которые запускают каждый год, потребность в новой инфраструктуре для их реализации не снижается. Массовое распространение 5G, развитие промышленного интернета вещей, устранение операторами «серых» зон в малых населенных пунктах и вдоль дорог – это требует все большего числа антенно-мачтовых сооружений (АМС). Генеральный директор «Пилара», коммерческой башенной компании в ГК оператора Т2, Алексей Крушинин рассказал о настоящем и будущем отрасли АМС в Прикамье, главных заказчиках башенной инфраструктуры и о том, где сейчас особенно важно строить новые опоры связи.
– «Пилар» с 2022 года управляет башенными активами оператора Т2, а с ноября 2023 года начал строительство собственных опор. К тому времени рынок услуг, связанных с башенными сооружениями и АМС, уже активно развивался за счет операторов связи и региональных компаний. Как появление нового крупного профильного игрока повлияло на рынок АМС?
– Благодаря ресурсам и экспертизе группы Т2 «Пилар» начал системно строить объекты не только в плотной городской застройке, но и в труднодоступных или малорентабельных для одиночных операторов регионах. Это расширило общую емкость рынка и создало как для крупных, так и для региональных операторов связи большие возможности для размещения в локациях по всей стране. С нашим приходом рынок инфраоператоров получил еще одного игрока с понятной тарифной политикой, долгосрочными договорами аренды и четкими процессами. Мы создаем единые стандарты строительства и задаем новую планку для всех участников, вынуждая конкурентов также повышать качество сервиса.
– Как вы оцениваете состояние башенного рынка в Прикамье к началу 2026 года? Достаточно ли опор для всех задач бизнеса и господрядчиков – насколько региону требуется активная стройка?
– Рынок можно охарактеризовать как зрелый, но находящийся в фазе качественной трансформации. Мы ушли от экстенсивного роста (построить везде, где можно) к точечному, адресному и технологичному развитию. Регион по-прежнему нуждается в активной стройке. Потребность в этом сохраняется на высоком уровне, но фокус сместился на создание мультифункциональной, экономически эффективной инфраструктуры.
Предприятиям горнодобывающей отрасли, логистическим хабам, агрохолдингам требуются выделенные каналы связи для промышленного интернета вещей (IoT), видеонаблюдения и автоматизации. Кроме того, региональные программы требуют установки датчиков именно там, где есть высота и электричество.
В Перми, например, абонентам Т2, уже доступна связь 5G, а в крупных городах-спутниках развернута базовая сеть 4G/LTE. Однако новая плотная застройка, появление крупных торговых и логистических центров создают колоссальную нагрузку на существующую инфраструктуру. Поэтому мы активно строим новые объекты для уплотнения. Несмотря на общую цифровизацию, в отдаленных районах Прикамья остаются населенные пункты, где мобильный интернет пока отсутствует. Федеральная программа УЦН 2.0 (материнская компания Т2 является техническим партнером «Ростелекома», исполняющим программу) продолжает генерировать устойчивый спрос на строительство опор в малых селах. Для «Пилара» это стратегическое направление: мы строим там, где создаем социальную ценность, закладывая в проект возможность будущего расширения для других сервисов.
Именно для закрытия этих потребностей мы берем на себя все риски и затраты по возведению и обслуживанию современного объекта, предлагая бизнесу и государству готовое гибкое и масштабируемое решение «под ключ».
– По итогам первого полугодия 2026 года «Пилар» отчитывался о строительстве более 80 новых опор на Урале, и в число регионов, в которых работы проходили наиболее активно, вошел и Пермский край. Где установлены новые объекты?
– Основное строительство приходится на осенний период, поэтому на конец октября число новых опор на Урале превысило 170. Новые башни в Перми «разбросаны» по всему краю. Концентрировались на городских локациях, которые требовали улучшения связи.
– Для каких локаций или населенных пунктов Прикамья новое строительство объектов наиболее актуально и для каких целей?
– Пермь и прилегающие населенные пункты – зона постоянного развития. Здесь мы строим для уплотнения покрытия, чтобы справляться с растущим трафиком, и для обеспечения качественной связью жителей новых микрорайонов. Города с высокой экономической активностью требуют надежной связи для промышленности, бизнеса и населения. Часто там необходимо модернизировать существующую инфраструктуру или строить новые объекты для поддержки современных стандартов связи. К тому же Пермский край – важный логистический узел. Строительство вдоль федеральных и региональных трасс критически важно для обеспечения непрерывного покрытия.
Наша стратегия в Прикамье – это сочетание коммерчески эффективных проектов в густонаселенных и промышленных районах с социально значимым строительством в удаленных поселениях. Создаем единую и надежную инфраструктуру для всего региона.
– Как принимаете решение, в каких локациях в первую очередь вести строительство? Опираетесь на собственный анализ территорий или на запросы заказчиков? Какие запросы о появлении новых АМС получаете от клиентов в Пермском крае?
– Первое – это запрос операторов связи. Они приходят к нам с картами покрытия и данными о трафике. Там, где сеть отсутствует или перегружена, мы строим в первую очередь. Второе – экономическая активность. Новые опоры нужны в местах, где есть потенциал для колокации – размещения нескольких операторов на одной вышке – или где инфраструктура будет востребована десятки лет. Власти Пермского края активно внедряют цифровые сервисы в госуправлении, здравоохранении, образовании. Все это требует надежной и повсеместной связи. Прикамье – регион со сложной географией. Строительство в некоторых локациях требует особых логистических решений, что мы и учитываем при планировании.
– Кто помимо мобильных операторов еще заинтересован в услугах «Пилара» в регионе?
– Наши башни действительно не только для связи. Высота и доступ к электросети делают опоры «Пилара» идеальной площадкой для камер видеонаблюдения, датчиков «умного города», метеоприборов и других систем. Спрос на такие решения есть везде, в том числе в Пермском крае. Хотя львиная доля – более 90% размещений – приходится на телеком-операторов, мы активно диверсифицируем портфель. Сотрудничаем с метеорологами и участвуем в масштабных региональных проектах по охране лесов. Всегда готовы расширять это направление.
АМС – это универсальный хаб, который позволяет размещать на себе любые датчики. Устанавливая оборудование на наших опорах, бизнес и госструктуры экономят колоссальные средства на самостоятельном строительстве и вместо этого могут фокусироваться на своих главных задачах.
– Компания активно использует в работе предиктивную модель. В чем ее суть?
– Предиктивная модель – наша внутренняя разработка, которая оптимизирует развитие нашей инфраструктуры. Модель прогнозирует, какой именно оператор связи и с какой вероятностью разместит свое оборудование на АМС на горизонте нескольких лет. Этот инструмент позволяет нам более точно планировать будущий бюджет от арендных операций.
Для построения прогноза система проводит комплексный анализ всех текущих размещений клиентов и оценивает текущее покрытие территории связью, плотность населения, расположение и плотность существующих объектов сети. Модель помогает принимать решения, основываясь не только на технической возможности подключения к электросетям или физической потребности в связи, но и на прогнозе скорости окупаемости инвестиций в конкретную башню. Все разработки ведутся собственными силами компании. Специалисты сами пишут код, обучают модели и выстраивают архитектуру модели.
– Какие основные тренды вы можете выделить на башенном рынке и каким вы видите его будущее в России и в Пермском крае в частности?
– В масштабах страны рынок ждет консолидация и дальнейшая профессионализация. Государство продолжит поддерживать развитие инфраструктуры через федеральные программы, а дальнейшее масштабирование сетей 5G потребует более плотного размещения, что также создаст новый виток спроса на качественные площадки.
В Пермском крае будущее башенного рынка будет тесно связано с развитием реального сектора экономики и логистики. «Пилар» видит свою миссию в том, чтобы создавать надежный, гибкий и умный фундамент для цифровой экономики.
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