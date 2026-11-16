«Наша стратегия в Прикамье – сочетание коммерчески эффективных проектов с социально значимым строительством»

– Первое – это запрос операторов связи. Они приходят к нам с картами покрытия и данными о трафике. Там, где сеть отсутствует или перегружена, мы строим в первую очередь. Второе – экономическая активность. Новые опоры нужны в местах, где есть потенциал для колокации – размещения нескольких операторов на одной вышке – или где инфраструктура будет востребована десятки лет. Власти Пермского края активно внедряют цифровые сервисы в госуправлении, здравоохранении, образовании. Все это требует надежной и повсеместной связи. Прикамье – регион со сложной географией. Строительство в некоторых локациях требует особых логистических решений, что мы и учитываем при планировании.