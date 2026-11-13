На Дону прокуратура контролирует помощь пострадавшим после атаки БПЛА
В Ростове-на-Дону в результате атаки БПЛА повреждения получили многоквартирные дома. Есть пострадавший, ему оказывается медицинская помощь. Последствия зафиксированы также на территории Ростовской области, сообщили в прокуратуре региона.
Прокуратура региона взяла на контроль соблюдение прав граждан, пострадавших в результате воздушной атаки. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами для оперативного оказания помощи.
Как ранее писал «Ъ-Ростов», в ночь на 13 ноября в Ростовской области отразили массированную воздушную атаку. Над Ростовом-на-Дону и десятью районами уничтожили более 120 беспилотников. Дроны сбили в: Матвеево-Курганском, Боковском, Каменском, Тарасовском, Миллеровском, Тацинском, Усть-Донецком, Азовском, Шолоховском, Чертковском районах области.
В Азовском районе повреждения получили пять частных домов. В хуторе Колузаево Азовского района обломки беспилотника повредили четыре частных дома. В зданиях пострадали крыши, двери и окна. В одном из домов повреждена газовая труба. Пострадавших и возгораний нет. В Аксайском районе загорелось складское помещение. Площадь пожара составила 1,5 тыс. кв. м. Информация о возможных пострадавших уточняется.
В результате ночной массированной атаки БПЛА пострадал житель Ростова-на-Дону. Его госпитализировали.
Вместе с тем, для жителей дома в Октябрьском районе, который был поврежден обломками дронов, развернули ПВР. Всего в городе повреждены пять многоквартирных домов. Возгорание, спровоцированное падением БПЛА, полностью ликвидировано.