В Новороссийске 13 ноября пройдут учения по отражению атак безэкипажных катеров

На время проведения стрельб плавание всех маломерных судов и плавсредств в акватории запрещено — в том числе судов, не подлежащих государственной регистрации, прогулочных и спортивных парусных судов, надувных плавсредств и снарядов для занятий спортом на воде (гидроциклов, виндсерфинга, сапбордов и их аналогов).