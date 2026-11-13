В Новороссийске 13 ноября пройдут учения по отражению атак безэкипажных катеров
С 11:00 до 13:00 и с 18:00 до 23:59 13 ноября в акватории морского порта Новороссийск запланировано учение дежурных сил Новороссийской военно-морской базы. Об этом сообщили в администрации города.
В ходе учения отработают практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением стрельб из артиллерийских установок.
На время проведения стрельб плавание всех маломерных судов и плавсредств в акватории запрещено — в том числе судов, не подлежащих государственной регистрации, прогулочных и спортивных парусных судов, надувных плавсредств и снарядов для занятий спортом на воде (гидроциклов, виндсерфинга, сапбордов и их аналогов).