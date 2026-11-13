В Дагестане в 2027 году установят пять быстрых зарядных станций для электромобилей

По данным на июнь 2026 года, в Дагестане насчитывалось 120 электрозаправочных станций — за год их число увеличилось на 53 единицы. С таким показателем регион стал лидером по темпам установки ЭЗС в Северо-Кавказском федеральном округе. Всего в субъектах округа число электрозаправок достигло 377 единиц, что на 37,6% больше, чем годом ранее.