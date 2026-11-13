В Дагестане в 2027 году установят пять быстрых зарядных станций для электромобилей
В Дагестане в 2027 году планируют установить пять быстрых зарядных станций (ЭЗС) для электромобилей. Об этом РБК Кавказ сообщил со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики и тарифов республики. Сейчас в регионе функционируют 60 быстрых ЭЗС.
Наиболее существенные разрывы в зарядной инфраструктуре сохраняются в северной части и горных районах республики. По данным ведомства, приоритетными направлениями для развития сети электрозаправок являются автомобильные дороги федерального значения. Перспективными площадками также рассматривают трассы регионального значения, обеспечивающие транспортную доступность населенных пунктов и связь с федеральной дорожной сетью.
По данным на июнь 2026 года, в Дагестане насчитывалось 120 электрозаправочных станций — за год их число увеличилось на 53 единицы. С таким показателем регион стал лидером по темпам установки ЭЗС в Северо-Кавказском федеральном округе. Всего в субъектах округа число электрозаправок достигло 377 единиц, что на 37,6% больше, чем годом ранее.