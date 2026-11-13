Обвиняемому в убийстве тещи в Ростове удалось избежать пожизненного срока
Суд учел наличие двоих несовершеннолетних детей и другие смягчающие обстоятельства при назначении наказания мужчине, осужденному в 2017 году за убийство тещи. Это стало основанием для отказа от пожизненного лишения свободы, несмотря на особо опасный рецидив преступлений, следует из материалов суда.
В 2017 году мужчина вместе с сообщником убил тещу, чтобы завладеть крупной суммой денег. Позже он планировал нападение на сестру погибшей, также располагавшую средствами от продажи наследства. Суд назначил ему 22 года лишения свободы. До этого, в 2003 году, он был осужден за убийство и кражу на 12 лет, однако в 2010 году вышел из колонии условно-досрочно.
В судебном определении среди смягчающих обстоятельств указаны наличие двоих несовершеннолетних детей, содействие раскрытию и расследованию преступления, изобличение соучастника, признание вины и раскаяние. Суд также отметил, что максимальный срок лишения свободы по совокупности преступлений составляет 25 лет.
Также в Ростове-на-Дону расследуется дело мужчины, подозреваемого в убийстве и расчленении пожилых родителей. Информация об обнаружении их тел с признаками насильственной смерти поступила 11 ноября. По данным СКР, к преступлению может быть причастен 49-летний сын погибших. Его задержали 12 ноября на территории ДНР. Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).