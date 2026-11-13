Обвиняемому в убийстве тещи в Ростове удалось избежать пожизненного срока

В 2017 году мужчина вместе с сообщником убил тещу, чтобы завладеть крупной суммой денег. Позже он планировал нападение на сестру погибшей, также располагавшую средствами от продажи наследства. Суд назначил ему 22 года лишения свободы. До этого, в 2003 году, он был осужден за убийство и кражу на 12 лет, однако в 2010 году вышел из колонии условно-досрочно.