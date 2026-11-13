Саратовский «Кристалл» уступил пермякам в домашнем матче ВХЛ
Игра окончилась со счетом 3:5
Накануне саратовский «Кристалл» проиграл дома пермскому «Молоту» в матче регулярного чемпионата ВХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:5. Информация появилась на официальной странице клуба в «ВК».
Первый период завершился минимальной победой «Кристалла» — Захар Польшаков отличился за восемь секунд до сирены. Во второй двадцатиминутке гости переломили ход встречи: Егор Колесников сравнял счет, а Леонид Зилев вывел «Молот» вперед. В начале третьего периода Роман Лутцев увеличил преимущество пермяков до 1:3.
Саратовцы сумели вернуться в игру: Даниил Болдырев и Владислав Ларичев восстановили равновесие (3:3). Но всего через 36 секунд Никита Колесников вновь вывел гостей вперед, а Дмитрий Ябелов установил окончательный счет — 3:5.
Для «Молота» победа стала четвертой подряд в выездной серии и позволила команде подняться на третье место в таблице ВХЛ. «Кристалл» завершил домашнюю серию игр. 17 ноября саратовцы сыграют в Орске с местным «Южным Уралом».