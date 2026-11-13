Саратовский «Кристалл» уступил пермякам в домашнем матче ВХЛ

Первый период завершился минимальной победой «Кристалла» — Захар Польшаков отличился за восемь секунд до сирены. Во второй двадцатиминутке гости переломили ход встречи: Егор Колесников сравнял счет, а Леонид Зилев вывел «Молот» вперед. В начале третьего периода Роман Лутцев увеличил преимущество пермяков до 1:3.