Жителя Нефтекумска будут судить за побои с применением электрошокера
В Нефтекумске Ставропольского края завершено расследование уголовного дела о нанесении побоев с применением электрошокера. Фигурант — 39-летний житель поселка Затеречного. Об этом сообщили в СУ СК России по региону.
По данным следствия, в ходе конфликта со знакомым возле одного из продуктовых магазинов фигурант достал электрошокер и несколько раз ударил им оппонента в живот. Потерпевший обратился в полицию; экспертиза зафиксировала у него повреждения кожи.
На момент совершения противоправного деяния обвиняемый имел непогашенную судимость за умышленное причинение легкого вреда здоровью — ранее суд назначил ему один год лишения свободы условно с испытательным сроком на один год. В этот раз действия гражданина квалифицированы по ч. 2 ст. 116.1 УК РФ (нанесение побоев лицом, имеющим судимость).
Уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направлено мировому судье для рассмотрения по существу.