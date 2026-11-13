Мокрый снег и температура до +3 градусов ожидаются в Петербурге 13 ноября

Согласно климатическим нормам, среднесуточная температура воздуха для 13 ноября составляет +1,1 градуса. Самым теплым этот день был в 1969 году: тогда воздух прогрелся до +9,9 градуса. Минимальная температура зафиксирована в 1908 году — 13,4 градуса. Рекорд по количеству осадков принадлежит 2018 году, когда выпало 14 мм. Максимальная высота снежного покрова за последние 20 лет отмечена в 2016 году и составила 22 см.