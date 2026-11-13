Мокрый снег и температура до +3 градусов ожидаются в Петербурге 13 ноября
В Санкт-Петербурге 13 ноября сохранится прохладная погода с осадками. Утром температура воздуха составит около +1 градуса, днем существенного потепления не ожидается. По прогнозу Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в городе будет облачно, утром и днем пройдут осадки, преимущественно в виде мокрого снега.
Ветер юго-восточный, южный, умеренный. Температура воздуха в течение суток составит +1…+3 градуса. Атмосферное давление будет понижаться.
Солнце взойдет в 08:50 и зайдет в 16:34. Продолжительность светового дня составит 7 часов 43 минуты.
Согласно климатическим нормам, среднесуточная температура воздуха для 13 ноября составляет +1,1 градуса. Самым теплым этот день был в 1969 году: тогда воздух прогрелся до +9,9 градуса. Минимальная температура зафиксирована в 1908 году — 13,4 градуса. Рекорд по количеству осадков принадлежит 2018 году, когда выпало 14 мм. Максимальная высота снежного покрова за последние 20 лет отмечена в 2016 году и составила 22 см.
В прошлом году 13 ноября температура в Петербурге колебалась от +4,2 до +8 градусов, за сутки выпало 12 мм дождя, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
В выходные существенных изменений погоды не ожидается. Сохранится прохладная погода с осадками, при этом ветер станет порывистым.