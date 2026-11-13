Минэнерго России подтвердило готовность «Россети Новосибирск» к зиме
«Россети Новосибирск» получили паспорт готовности к работе в отопительный сезон 20262027 годов. Документ, выданный компании Министерством энергетики РФ, подтверждает, что энергообъекты, аварийный запас и персонал системообразующей территориальной сетевой организации Новосибирской области полностью готовы к работе в период осеннезимнего максимума нагрузок.
За получением паспорта стоит масштабная работа, которую энергетики вели в течение года. До наступления зимы специалисты отремонтировали около 450 километров линий электропередачи (ЛЭП) и 300 трансформаторов на подстанциях. Выполнена замена более 2,5 тысячи опор ЛЭП и около 30 тысяч изоляторов. Кроме того, энергетики расчистили трассы электросетевой инфраструктуры от древесно-кустарниковой растительности на площади свыше 1,5 тысячи га, что позволит снизить риск повреждений проводов и оборудования из-за падения деревьев и веток, особенно в период сильных ветров и снегопадов.
«Россети Новосибирск» не только обслуживали действующие энергообъекты, но и строили новые. За девять месяцев 2026 года введены в эксплуатацию около 590 км новых ЛЭП и дополнительные трансформаторные мощности в объеме 357 МВА, что более чем в два раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Общие вложения компании в укрепление электросетевой инфраструктуры Новосибирской области достигли 6,5 млрд рублей.
Для оперативного реагирования на нештатные ситуации и обеспечения надежного электроснабжения потребителей в отопительный сезон 2026–2027 годов в компании полностью укомплектован аварийный запас оборудования и материалов на сумму порядка 120 млн рублей. Он включает 145 позиций для линий электропередачи 35110 кВ, 126 позиций для электрических подстанций 35110 кВ и 810 позиций для распределительных электросетей 0,420 кВ, а также более 220 резервных трансформаторов. Кроме того, оперативный персонал прошел необходимые тренировки, техника обслужена и адаптирована к работе в условиях сибирской зимы. Для устранения возможных технологических нарушений могут быть привлечены 202 ремонтные бригады, более 780 энергетиков и 455 единиц спецтехники, в том числе 20 передвижных генераторов общей мощностью почти 4,4 МВт.
Электросетевой комплекс «Россети Новосибирск» подготовлен к обеспечению надежного электроснабжения потребителей Новосибирской области в начавшемся отопительном сезоне. При этом энергетики продолжат выполнять производственные программы и поддерживать устойчивую работу инфраструктуры в период максимума нагрузок, чтобы зима прошла для жителей региона спокойно и комфортно.
Акционерное общество «Региональные электрические сети» (АО «РЭС», маркетинговое наименование «Россети Новосибирск») – системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области. Основные виды деятельности: передача и распределение электрической энергии; оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям. Сайт www.eseti.ru
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