Минэнерго России подтвердило готовность «Россети Новосибирск» к зиме

«Россети Новосибирск» не только обслуживали действующие энергообъекты, но и строили новые. За девять месяцев 2026 года введены в эксплуатацию около 590 км новых ЛЭП и дополнительные трансформаторные мощности в объеме 357 МВА, что более чем в два раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Общие вложения компании в укрепление электросетевой инфраструктуры Новосибирской области достигли 6,5 млрд рублей.