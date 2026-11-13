Пассажиропоток пригородных поездов в Дагестане вырос на 16,2%
За десять месяцев 2026 года пригородными поездами в Дагестане воспользовались 2,3 млн пассажиров — на 16,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в Северо-Кавказской железной дороге.
Сейчас в республике действуют три пригородных маршрута, на которых курсируют 15 пар поездов. Еще шесть пар поездов дальнего следования связывают Дагестан с Москвой, Санкт-Петербургом, Ростовом-на-Дону, Тюменью, Адлером и Волгоградом.
Приоритетным направлением остается западный маршрут международного транспортного коридора «Север — Юг», проходящий через территорию республики. За десять месяцев 2026 года на станциях СКЖД в Дагестане погружено 737 тыс. т экспортных грузов для перевозки по этому направлению.
В рамках развития маршрута планируется перевести 40-километровый участок Дербент — Самур на систему тяги переменного тока и построить новый железнодорожный пропуск Самур II.