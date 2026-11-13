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Выпуск газеты №210«Ъ» Газета
Кавказ

Медучреждениям Ставрополья передали пять машин скорой помощи

Двенадцатого ноября представителям медучреждений Ставропольского края вручили ключи от специализированных автомобилей и сертификаты на медицинское оборудование. В церемонии участвовали губернатор региона Владимир Владимиров и гендиректор АО «Каспийский трубопроводный консорциум — Р» (КТК-Р) Николай Горбань.
Автопарк медицинских учреждений края пополнился пятью машинами скорой помощи. Автомобили направлены в больницы Изобильненского и Новоалександровского округов, а также на Ставропольскую краевую станцию скорой медицинской помощи. Краевая клиническая больница получила современный рентгеновский диагностический комплекс.
Передача состоялась в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Ставрополья и КТК-Р. Господин Владимиров поблагодарил руководство и коллектив компании за участие в развитии социальной сферы региона.

Авторы

  • Мария Хоперская