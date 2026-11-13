Турналог в Ставропольском крае за девять месяцев снизился на 2,3%

В Ставропольском крае за девять месяцев 2026 года собрали 527,3 млн руб. туристического налога. Об этом сообщили в региональном министерстве туризма и оздоровительных курортов. Объем поступлений снизился на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда показатель составил 540 млн руб.