Турналог в Ставропольском крае за девять месяцев снизился на 2,3%
В Ставропольском крае за девять месяцев 2026 года собрали 527,3 млн руб. туристического налога. Об этом сообщили в региональном министерстве туризма и оздоровительных курортов. Объем поступлений снизился на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда показатель составил 540 млн руб.
В первом квартале в бюджет поступило 138,7 млн руб., во втором — 192,1 млн руб., в третьем — 196,5 млн руб. Основной объем доходов — более 70% — традиционно формируют санаторно-курортные учреждения.
«Мы видим, что бизнес все активнее выходит из тени, а это значит, что отрасль становится прозрачнее и устойчивее. Средства, поступающие в местные бюджеты, возвращаются в виде благоустроенных парков, обновленных набережных, комфортных общественных пространств, которыми пользуются и жители, и гости», — отметил министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Андрей Толбатов.
Туристический налог в крае действует с января 2025 года. Средства поступают в бюджеты муниципальных образований и направляются на решение вопросов местного значения, в том числе благоустройство общественных пространств и развитие туристской инфраструктуры.