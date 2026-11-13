Карантин по бруцеллезу ввели в Песчанокопском районе Ростовской области
В Ростовской области введен карантин по опасной инфекции — бруцеллезу. Вспышка заболевания обнаружена у крупного рогатого скота в селе Развильное Песчанокопского района. Инфекция представляет угрозу не только для животных, но и для здоровья людей, поскольку имеет множество путей распространения.
С 11 ноября на территории площадью три гектара, прилегающей к очагу заболевания, установлен карантин. Введены строгие ограничения на оборот крупного рогатого скота, а также продуктов животноводства, кормов и кормовых добавок в указанной зоне. Цель мер — предотвратить дальнейшее распространение инфекции.
Бруцеллез — серьезное инфекционное заболевание, способное быстро передаваться между животными и человеком. Специалисты напоминают о важности соблюдения мер предосторожности при контакте с животными и употреблении продуктов животного происхождения.