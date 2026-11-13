Карантин по бруцеллезу ввели в Песчанокопском районе Ростовской области

В Ростовской области введен карантин по опасной инфекции — бруцеллезу. Вспышка заболевания обнаружена у крупного рогатого скота в селе Развильное Песчанокопского района. Инфекция представляет угрозу не только для животных, но и для здоровья людей, поскольку имеет множество путей распространения.