Туристический поток в Анапе восстановился лишь наполовину после разлива мазута
Анапу с начала 2026 года посетили около 3,2 млн туристов, а итоговый показатель за год, по предварительной оценке, будет выше. Об этом сообщил министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев на заседании Столыпинского клуба.
По его словам, туристическая отрасль региона продолжает испытывать последствия экологической катастрофы в Керченском проливе в декабре 2024 года. Тогда в результате крушения двух танкеров произошел масштабный разлив мазута, загрязнивший побережье Краснодарского края, в том числе пляжи Анапы. В 2025 году значительная часть пляжей курорта была закрыта для отдыхающих. Несмотря на восстановительные работы, последствия происшествия продолжают влиять на решение туристов о поездках.
«Мы разрешили ситуацию экологическую, но все-таки для туристов пока это такое моральное ограничение. Причем оно касается большей части Черноморского побережья Кубани, условно от Туапсе до Темрюка», — сказал господин Юртаев.
По данным региональных властей, в 2024 году, до экологического происшествия, Анапу посетили 5,5 млн туристов. По итогам 2025 года курорт принял почти 3 млн человек.