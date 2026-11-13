Туристический поток в Анапе восстановился лишь наполовину после разлива мазута

По его словам, туристическая отрасль региона продолжает испытывать последствия экологической катастрофы в Керченском проливе в декабре 2024 года. Тогда в результате крушения двух танкеров произошел масштабный разлив мазута, загрязнивший побережье Краснодарского края, в том числе пляжи Анапы. В 2025 году значительная часть пляжей курорта была закрыта для отдыхающих. Несмотря на восстановительные работы, последствия происшествия продолжают влиять на решение туристов о поездках.