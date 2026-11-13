В Ростове снова ищут подрядчика для ремонта перехода на Шолохова
В Ростове-на-Дону подвели итоги трех закупок на ремонт подземного перехода на проспекте Шолохова — площади Октябрьской. Торги по крыше и ступеням признаны несостоявшимися: желающих не нашлось. Об этом свидетельствуют данные сайта госзакупок от 12 ноября.
Заказчиком выступило МКУ «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону» (ДИСОТИ). Изначально на все работы выделяли 4,203 млн руб.: на ремонт кровельного покрытия — 1,755 млн руб., на замену напольной плитки в туннельной части — 1,141 млн руб., на ремонт ступеней — 1,306 млн руб.
На ремонт туннельной части заявку подал один участник. Он готов выполнить работы за 976 тыс. руб. — дешевле начальной цены. Остальные два аукциона провалились: по крыше и ступеням заявок не поступило вовсе.
Теперь ДИСОТИ объявила две новые закупки взамен несостоявшихся. Начальная цена ремонта кровельного покрытия осталась прежней. Заявки принимают до утра 19 ноября, итоги подведут 23 ноября. Работы должны быть завершены до 31 декабря, гарантия на ремонт будет действовать еще два года.