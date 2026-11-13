В Ростове снова ищут подрядчика для ремонта перехода на Шолохова

Теперь ДИСОТИ объявила две новые закупки взамен несостоявшихся. Начальная цена ремонта кровельного покрытия осталась прежней. Заявки принимают до утра 19 ноября, итоги подведут 23 ноября. Работы должны быть завершены до 31 декабря, гарантия на ремонт будет действовать еще два года.