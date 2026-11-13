В Ростове и Аксайском районе произошли пожары после падения обломков БПЛА
В Ростове-на-Дону и Аксайском районе Ростовской области после падения обломков беспилотников произошли возгорания. Также повреждения получили жилые дома и производственные помещения. Об этом 13 ноября сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
В Октябрьском районе Ростова повреждены окна в пятиэтажном жилом доме. Его жителей эвакуировали, им оказывают необходимую помощь. Кроме того, загорелись три легковых автомобиля. Пострадавших нет.
В Советском районе города повреждено производственное помещение. На месте возник пожар площадью 20 кв. м. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте происшествия работают экстренные службы.
В хуторе Колузаево Азовского района обломки беспилотника повредили четыре частных дома. В зданиях пострадали крыши, двери и окна. В одном из домов повреждена газовая труба. Пострадавших и возгораний нет. Экстренные службы направили на место происшествия.
В Аксайском районе загорелось складское помещение. Площадь пожара составила 1,5 тыс. кв. м. Информация о возможных пострадавших уточняется.
По словам губернатора, беспилотная опасность в Ростовской области сохраняется. Жителей призвали покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам.
В регионе также продолжает действовать запрет на фото- и видеосъемку атак беспилотников и публикацию таких материалов в интернете.