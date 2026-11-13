Сочи вошел в число самых популярных горнолыжных направлений для зимнего отдыха
Спрос на посуточную аренду загородных домов в Сочи вырос на 8%
Сочи вошел в число трех наиболее востребованных направлений для аренды загородного жилья на время горнолыжного сезона. Интерес к посуточной аренде домов в городе вырос на 8% по сравнению с прошлым годом, квартир — на 4%, сообщили «Ъ-Сочи» в «Авито Путешествиях».
Средняя стоимость аренды загородного дома в Сочи составляет 11,4 тыс. руб. в сутки, квартиры — 3,9 тыс. руб. за ночь. По данным сервиса, дома для поездок на горнолыжные курорты чаще всего бронируют в Архызе, Красноярске и Сочи.
В целом по России интерес к загородному жилью для горнолыжного отдыха заметнее всего вырос в Нижнем Тагиле (+38%), Архызе (+21%), Белокурихе (+15%) и Байкальске (+14%). Средняя стоимость аренды дома в регионах с горнолыжными курортами составляет 9,9 тыс. руб. в сутки — на 13% меньше, чем годом ранее. Обычно такие объекты бронируют на два дня для компании из пяти человек.
Квартиры для горнолыжного отдыха чаще выбирают в Сочи, Красноярске и Нижнем Тагиле. Наиболее заметно за год вырос спрос на них в Байкальске (+52%), Архызе (+42%) и Губахе (+16%). Средняя стоимость аренды квартиры в таких направлениях составляет 3,2 тыс. руб. в сутки, что на 3% ниже прошлогоднего уровня.
В «Авито Путешествиях» связывают изменение спроса с расширением географии горнолыжного отдыха в России. Помимо Сочи, туристы все чаще рассматривают Архыз, Белокуриху и Байкальск. В Сочи горнолыжный сезон на курортах Красная Поляна, «Роза Хутор» и «Газпром Поляна» стартует в середине декабря.
Ранее сообщалось, что Сочи занял пятое место среди российских направлений для отдыха компаниями в ноябре 2026 года. Средняя стоимость ночи проживания на курорте составила 3,312 тыс. руб., а продолжительность поездки — четыре ночи.