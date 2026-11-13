Сочи вошел в число самых популярных горнолыжных направлений для зимнего отдыха

В целом по России интерес к загородному жилью для горнолыжного отдыха заметнее всего вырос в Нижнем Тагиле (+38%), Архызе (+21%), Белокурихе (+15%) и Байкальске (+14%). Средняя стоимость аренды дома в регионах с горнолыжными курортами составляет 9,9 тыс. руб. в сутки — на 13% меньше, чем годом ранее. Обычно такие объекты бронируют на два дня для компании из пяти человек.