Продажи тепловых пушек в Краснодаре выросли в четыре раза за год
В Краснодаре в сентябре 2026 года продажи тепловых пушек на «Авито» выросли в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом наибольшим спросом пользовались газовые обогреватели, на которые пришлось 18% продаж, следует из исследования платформы (есть в распоряжении «Ъ-Кубань»).
Второе место заняли тепловентиляторы с долей 15%. За год их продажи увеличились в 2,5 раза. Еще 13% покупок пришлось на масляные обогреватели, продажи которых выросли на 30%.
Доля тепловых пушек в структуре продаж составила 5%. Средняя стоимость подержанных устройств достигла 3 тыс. руб., новых — 11 тыс. руб. Газовые обогреватели в среднем стоили 6 тыс. руб. на вторичном рынке и 24 тыс. руб. в новом состоянии. Средняя цена тепловентиляторов составила 1 тыс. и 7 тыс. руб. соответственно, масляных моделей — 1 тыс. и 3 тыс. руб.
Также в два раза выросли продажи кондиционеров с функцией обогрева. На ресейле их средняя стоимость составила 26 тыс. руб., новых устройств — 32 тыс. руб.
В «Авито» отмечают, что при выборе обогревателя следует учитывать площадь помещения, качество теплоизоляции, высоту потолков и наличие сквозняков. При покупке техники с рук компания рекомендует проверять корпус, кабель, комплектацию и системы защиты. Для газовых и дизельных моделей важно соблюдать требования производителя к вентиляции и отводу продуктов сгорания.
Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодаре отопительный сезон начался во всех учреждениях образования и культуры. Тепло подали в 330 образовательных объектов и 31 учреждение культуры, расположенные в 62 зданиях.