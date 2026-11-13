Продажи тепловых пушек в Краснодаре выросли в четыре раза за год

В Краснодаре в сентябре 2026 года продажи тепловых пушек на «Авито» выросли в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом наибольшим спросом пользовались газовые обогреватели, на которые пришлось 18% продаж, следует из исследования платформы (есть в распоряжении «Ъ-Кубань»).