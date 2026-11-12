«Терра-Н» лишилась лицензии на размещение отходов из Новороссийска
Росприроднадзор приостановил лицензию ООО «Терра-Н» на размещение отходов на полигоне у горы Щелба в Новороссийске. Одновременно ведомство выявило, что компания отступила от проекта реконструкции, который прошел государственную экологическую экспертизу, и выдало предписания об устранении нарушений. Копия документа о лицензии оказалась у Дмитрия Крескина, члена Экологического совета при главе города, пишет «Новороссийский Рабочий».
Компания остановила строительство второго, третьего и пятого этапов реконструкции, чтобы скорректировать проект и снова пройти государственную экологическую экспертизу. Росприроднадзор изменил график проверок: следующую назначили на 2 февраля 2027 года. По данным публикации, обновленный проект в ведомство пока не поступил.
При этом мусоровозы продолжают привозить отходы на Щелбу. Противоречие между приостановкой лицензии и продолжающимся вывозом власти объясняют общей нехваткой мест для ТКО. Губернатор Вениамин Кондратьев распоряжением от 22 октября № 294-р ввел с 23 октября режим повышенной готовности в десяти муниципалитетах края, включая Новороссийск. В документе власти указали на исчерпание свободной вместимости действующих объектов и невозможность перенаправить потоки отходов на другие площадки. Среди рисков — срыв вывоза, скопление мусора и появление стихийных свалок. Министерству ТЭК и ЖКХ края поручили до 16 ноября подготовить план создания и реконструкции объектов обращения с отходами.
В краевом оперштабе заявили, что вывоз продолжится по существующим маршрутам. Некоторые полигоны, по его данным, уже работают как площадки временного накопления, а другие требуют реконструкции. После оформления разрешительных документов отходы с таких площадок должны отправить на захоронение с соблюдением санитарных и экологических требований. Власти связывают режим повышенной готовности с необходимостью сохранить действующую схему вывоза на время реконструкции и оформления разрешений; в регионе также планируют создать десять комплексов по переработке ТКО.
В октябре 2025 года суд обязал «Терра-Н» устранить нарушения после загрязнения подземных вод и реки Цемес фильтратом. Проверка выявила перелив стоков с территории полигона на соседний участок, затем загрязнение попало в ручей Безымянный и реку Озерейку. Суд предписал компании ликвидировать загрязнение, восстановить сооружение для изоляции отходов и обеспечить герметичность противофильтрационного экрана. По материалам дела, Росприроднадзор назначил компании штраф 150 тыс. руб.; в октябре 2025 года «Терра-Н» подала апелляционную жалобу.