«Терра-Н» лишилась лицензии на размещение отходов из Новороссийска

В краевом оперштабе заявили, что вывоз продолжится по существующим маршрутам. Некоторые полигоны, по его данным, уже работают как площадки временного накопления, а другие требуют реконструкции. После оформления разрешительных документов отходы с таких площадок должны отправить на захоронение с соблюдением санитарных и экологических требований. Власти связывают режим повышенной готовности с необходимостью сохранить действующую схему вывоза на время реконструкции и оформления разрешений; в регионе также планируют создать десять комплексов по переработке ТКО.