В Ростове к 17 годам колонии приговорили жителя Крыма за передачу данных о ПВО

По версии обвинения, 12 апреля 2023 года Терещенко с помощью мобильного телефона собирал сведения о местах дислокации средств ПВО и радиолокационных станций Черноморского флота, а также боновых заграждениях, предназначенных для защиты от ракетных ударов и атак беспилотных и безэкипажных аппаратов. Полученные данные он передал представителям Главного управления разведки Минобороны Украины.