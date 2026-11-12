В Ростове к 17 годам колонии приговорили жителя Крыма за передачу данных о ПВО
Южный окружной военный суд приговорил жителя Крымак 17 годам лишения свободы по делу о передаче украинской военной разведке сведений о военных объектах в Севастополе и публикации комментариев с призывами к террористическим и насильственным действиям. Об этом сообщает пресс-служба суда.
По версии обвинения, 12 апреля 2023 года Терещенко с помощью мобильного телефона собирал сведения о местах дислокации средств ПВО и радиолокационных станций Черноморского флота, а также боновых заграждениях, предназначенных для защиты от ракетных ударов и атак беспилотных и безэкипажных аппаратов. Полученные данные он передал представителям Главного управления разведки Минобороны Украины.
Кроме того, 1 июня 2023 года подсудимый разместил в сообществе мессенджера комментарий с призывом к совершению террористического акта, а 27 августа — комментарий с призывом к насильственным действиям в отношении президента РФ.
Суд назначил ему 17 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, оставшегося срока — в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Апелляционном военном суде.