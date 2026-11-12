Из Таганрогского залива в дельту Дона попадают тонны тяжелых металлов
Штормовые нагоны из Таганрогского залива могут приносить в дельту Дона тяжёлые металлы и перераспределять их по протокам. Расчёты показали, что за двое суток в реке может осесть до 3 тонн соединений никеля, до 1,8 тонны меди и столько же свинца. Для кадмия оценка составляет до 40 килограммов. Эти количества зависят от силы нагона и водности Дона, сообщили в пресс-службе ЮНЦ РАН.
Результаты опубликованы в статье Игоря Шевердяева и Алексея Клещенкова из Южного научного центра РАН в журнале Physical Oceanography. Ученые сопоставили архивные и экспедиционные данные и провели математическое моделирование. Они использовали гидродинамическую модель HEC-RAS и модель переноса и превращения соединений металлов в дельте. Расчётная сетка охватывала дельту с разрешением около 100 на 100 метров. Авторы проверили 12 сценариев для никеля, меди, свинца и кадмия — с разной силой.
Нагон возникает, когда ветер нагоняет морскую воду к берегу и вверх по рукавам реки. В маловодный период такой приток способен заметно изменить направление и состав водообмена в устье. Вместе с водой из залива в дельту поступают взвешенные частицы, на которых переносятся металлы. Поэтому для их притока важна концентрация взвеси в заливе во время нагона. По выводу авторов, нагонные явления влияют на перенос взвешенных форм металлов сильнее, чем речной сток.
Металлы оседают неравномерно. Модель выявила зоны повышенного накопления взвешенных веществ и повышенных концентраций растворенных металлов между рукавами судоходного канала, а также в системах проток Каланча и Кутерма. Особенно заметны процессы в заросших тростником участках у залива. Там взвесь оседает, а растворенные формы металлов могут сохраняться в воде.
Именно этот обмен между дельтой и заливом в сообщениях об исследовании назвали «геохимическим маятником»: Дон задерживает часть веществ своего стока, но при нагонах получает из залива новые порции металлов. Термин описывает направление переноса, а не отдельный механизм очистки или обезвреживания. Расчёты показывают возможное осаждение соединений за конкретные двухсуточные сценарии; они сами по себе не устанавливают фактический объем загрязнения за каждый год и не означают, что все металлы навсегда остаются в донных отложениях.