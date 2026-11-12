Из Таганрогского залива в дельту Дона попадают тонны тяжелых металлов

Именно этот обмен между дельтой и заливом в сообщениях об исследовании назвали «геохимическим маятником»: Дон задерживает часть веществ своего стока, но при нагонах получает из залива новые порции металлов. Термин описывает направление переноса, а не отдельный механизм очистки или обезвреживания. Расчёты показывают возможное осаждение соединений за конкретные двухсуточные сценарии; они сами по себе не устанавливают фактический объем загрязнения за каждый год и не означают, что все металлы навсегда остаются в донных отложениях.