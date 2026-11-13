«Струны Петербурга», фестиваль «Земля детей» и «Джаз с армянским акцентом»
Куда сходить и что посмотреть в Санкт-Петербурге с 13 по 22 ноября
Спектакли и концерты, картины и фотографии, симфония и опера, инди-вокал и джаз, цирк, концерт-мистерия и автомобильная премия, хиты Поля Мориа и классика Старого Света — выбрать самое интересное поможет традиционная подборка «Ъ Северо-Запад».
13 ноября в Большом зале Петербургской филармонии впервые в России прозвучит сочинение «Полифония Сан-Франциско» одного из самых исполняемых композиторов XX века — Дьедя Лигети. Широкой публике он известен в первую очередь как автор музыки, звучащей в фильмах Стэнли Кубрика «Космическая одиссея 2001 года» и «Сияние». Российскую премьеру произведения Лигети осуществит Заслуженный коллектив России под управлением Феликса Коробова, в программе также сочинения таких венгерских композиторов, как Ференц Лист, Бела Барток, Золтан Кодай. Первый фортепианный концерт Листа с оркестром исполнит солист Санкт-Петербургского Дома музыки, лауреат Международного конкурса имени Чайковского Илья Папоян. Программу, которую филармония посвящает 95-летию со дня рождения Геннадия Рождественского, откроет абонемент «Классика. Новое», ведущий абонемента — Ярослав Тимофеев.
13 ноября ГМЗ «Царское Село» проведет «Вечер хризантем в Александровском дворце». Впервые музей покажет сорта цветущей «королевы осени», полученные в дар из Никитского ботанического сада. Основу коллекции хризантем Никитского ботанического сада в 1812 году заложил его директор Христиан Стивенс, привезя из Китая 14 сортов.
В августе 2023-го Никитский ботанический сад передал ГМЗ «Царское Село» в дар черенки хризантем из своей коллекции. В этой коллекции — 21 сорт хризантем, из них 16 — отечественной селекции. Царскосельские садовники высадили хризантемы в музейном оранжерейном комплексе «Верхние теплицы» и размножили их. Вечер хризантем в Александровском дворце продолжает линию проекта «Цветущий дворец» и через цветочное убранство императорской резиденции раскрывает ее историю, рассказывая о вкусах и жизни венценосных владельцев царскосельской императорской резиденции.
В этот же день, 13 ноября, арт-центр «Культурный квартал "Брусницын"» приглашает погрузиться в мир иллюзий бельгийского художника-сюрреалиста Рене Магритта. На выставке будут представлены 48 уникальных цветных литографий мастера, на протяжении нескольких лет собиравшихся из частных европейских коллекций. В наши дни ни одно из российских собраний не обладает живописными работами Магритта. Но совсем скоро каждый из посетителей выставки «Вероломство образов» в пространстве арт-центра сможет увидеть фактически полную коллекцию литографий бельгийского художника, предложить свою разгадку ребусов, и любая интерпретация может оказаться верной. Выставка продлится по 14 марта 2027 года.
13 ноября в рамках «Русских музыкальных сезонов» в особняке Половцова состоится концерт, посвященный одной из самых ярких исполнительниц 2000-х годов — Эми Уайнхаус. В этот вечер ее страстные мелодии и искренние тексты вновь оживут в исполнении яркого джаз-бэнда и бронзовый парадный зал величественного особняка превратится в уютный джаз-клуб, наполненный светом тысячи свечей.
В этот же день, 13 ноября, в Полярном флигеле Шереметевского дворца откроется выставка, посвященная художнику и сценографу Владимиру Дмитриеву. Это очередной совместный проект фестиваля искусств «Дягилев P.S.» и Музея театрального и музыкального искусства. В прошлом году исполнилось 125 лет со дня рождения мастера. Владимир Дмитриев — ученик Всеволода Мейерхольда и Кузьмы Петрова-Водкина. Он оформлял знаковые спектакли в Москве и Петрограде-Ленинграде, сотрудничал с крупнейшими деятелями театра, такими как Всеволод Мейерхольд, Константин Станиславский, Владимир Немирович-Данченко, Сергей Радлов. Экспозиция объединит около 200 произведений: работы из личной коллекции Дмитрия Чуковского, а также из фондов Санкт-Петербургского музея театрального и музыкального искусства, Бахрушинского театрального музея, музеев МХАТ и ГАБТ. Выставка продлится до 6 апреля 2027 года.
13 ноября в БКЗ «Октябрьский» состоится концерт легендарного певца и композитора Кая Метова, приуроченный к его юбилею — 40 лет на сцене.
14 ноября выставочный проект «Архив Николая Акимова. Фотография как записная книжка» представит коллекцию фотографий выдающегося художника, сценографа, режиссера и педагога Николая Павловича Акимова (1901–1968), чье 125-летие со дня рождения отмечается в этом году. В экспозиции — около 200 снимков, созданных в период с 1957 по 1968 годы, а также экземпляры фотографической техники. Профессиональные занятия и увлечения Николая Акимова не исчерпывались театром, изобразительным искусством или графикой. С конца 1950-х он, по воспоминаниям многих, не расставался с фотоаппаратом, снимая краткие сюжеты повсеместно: во время пеших прогулок, поездок в автомобиле, многочисленных зарубежных путешествий. Свое отношение к фотографии Акимов определял, сравнивая ее с записной книжкой. Архив Николая Акимова был передан его семьей в РОСФОТО в 2020 году, открыв новые возможности для изучения фотографии как важной, но долгое время малоизвестной стороны его жизни. Выставка продлится по 17 января 2027 года.
Цирк Никулина и Лахта холл 14, 15, 19, 21 и 22 ноября представляют грандиозную программу «Шоу воды, огня и света!» под руководством заслуженного артиста России Анатолия Сокола.
14 ноября в Ледовом дворце пройдет супердискотека 90-х — фестиваль «Радио Рекорд» с более чем 20-летней историей. Каждое шоу уникально: ежегодно меняется тема, декорации и сценарий. Это не просто концерт — это полное погружение в эпоху. Этой осенью главный ретромегадэнс страны возвращается в Санкт-Петербург с новой постановкой «Это фантастика!», в которой принимают участие Татьяна Буланова, группа «Корни», Алена Апина, Лада Дэнс, «Рок-острова», «Божья коровка», Марина Хлебникова, группа «На-На» и многие другие легенды 90-х. Колбасеров и поклонников электронной музыки 90-х и нулевых ждет танцпол «Колбасный Цех» прямо в фойе Ледового Дворца. За вертушками: SONIC MINE, XS PROJECT, LABORATORIUM, МС ЖАН. В фойе на первом этаже Ледового дворца только лучшие зарубежные танцевальные хиты 90-х — DJ NEJTRINО, DJ BALDIN и XTRALOVABL.
В этот же день, 14 ноября, в Marina Gisich Gallery в рамках XVII Международного фестиваля искусств «Дягилев P.S.» откроется выставка петербургской художницы Марины Алексеевой. Экспозиция объединит работы, посвященные театру и балету. Отдельное внимание будет уделено новому арт-объекту — лайтбоксу, созданному специально для фестиваля по мотивам «Весны священной» Игоря Стравинского. Он станет предметом разговора о том, как языческий ритуал, замысел Николая Рериха и музыкальная революция Стравинского продолжают жить в современном искусстве — внутри лайтбокса, с его иллюзорным пространством, анимационными метаморфозами и вечным движением. Работы Марины Алексеевой находятся в публичных и частных собраниях в России и за рубежом.
Группа «Сурганова и Оркестр» приглашает 14 ноября в БКЗ «Октябрьский» отпраздновать день рождения Светланы большим концертом в Петербурге.
В этот же день, 14 ноября, на сцене ДК имени Ленсовета для маленьких зрителей и их родителей покажут веселый и добрый спектакль «Три Кота: карта сокровищ».
Впервые XVII Международный фестиваль искусств «Дягилев P.S.» обращается к детскому культурному коду Петербурга. Проект строится вокруг коллаборации «Дягилев P.S.» и журнала «Юный искусствовед», объединяя историю музыки, театра, балета, а также изобразительное искусство и практическое творчество. Октябрьский выпуск журнала выстроен вокруг темы музыки. Презентация номера «Волшебные ноты» состоится в Шереметевском дворце 14 ноября. Основатели и авторы журнала расскажут о работе над новым выпуском и раскроют секреты редакционной работы. После презентации юных гостей и их родителей ждет музейная программа «Вокруг света с музыкой».
Серия мастер-классов от masters на Левашовском хлебозаводе станет продолжением темы нового выпуска журнала «Юный искусствовед» и выйдет за пределы издания, превратив его в фестивальное пространство для знакомства детей с музыкой, театром и балетом. 14 ноября состоится мастер-класс «Театральная афиша Прекрасной эпохи» — La Belle Epoque («Прекрасная эпоха»), главной темой которого станет время расцвета цирков и парижских театров. В программе — создание авторской театральной графики по мотивам творчества художников ар-нуво и венского сецессиона Анри де Тулуз-Лотрека, Жоржа де Фера, Густава Климта и Альфонса Мухи.
14 ноября в исторических интерьерах Российской академии наук состоится концерт «Струны Петербурга»: публика услышит редкий инструмент с 700-летней историей — мандолину — в диалоге с русской домрой. Связь места с программой не случайна: именно здесь академик Яков Штелин в XVIII веке впервые описал мандолину как часть русской музыкальной жизни. В программе — выразительный диалог итальянской и российской струнных школ, от барочных шедевров Эмануэле Барбеллы и Франческо Дуранте до импрессионистских красок Дебюсси и элегантности Пуленка. Петербургскую школу представит заслуженная артистка России Наталья Шкребко вместе с ансамблем «Невамандолин». Итальянскую традицию — виртуоз Фабио Галлуччи, лауреат авторитетных состязаний мандолинистов в Кремоне, номинант ECHO Klassik в категории «Инструменталист года», покоривший ведущие европейские сцены голосом мандолины. Особую выразительность вечеру придадут сольные партии Ованнеса Нерсесяна, солиста оперной труппы Национального академического театра оперы и балета имени А. Спендиаряна: в его исполнении прозвучат утонченные барочные изыски Генделя и проникновенные древние армянские песнопения. Кульминация вечера — премьерное исполнение «Танца с мандолинами» Сергея Прокофьева интернациональным дуэтом Фабио Галлуччи и Анны Игнатовой.
15 ноября мастер-класс «Русские сезоны» перенесет в начало прошлого столетия — эпоху, когда русский балет покорил французскую сцену,— и познакомит с красочными эскизами костюмов Льва Бакста, воздушными танцами Вацлава Нижинского, музыкой Игоря Стравинского и Сергея Прокофьева.
15 ноября в пространстве галереи MYTH пройдет круглый стол «Современное искусство и театр», посвященный работе современных художников с театром и театральным искусством. Часть художников галереи имеет опыт вовлеченности в театральную среду, что системно транслируется в их визуальных высказываниях. По 22 ноября в MYTH Gallery проходит персональная выставка Ольги Чернышевой «Представление», которая раскрывает размышления о театре как о явлении, где главными действующими лицами становятся не актеры на сцене, а зрители в зале. Круглый стол станет логичным продолжением программы городского фестиваля «Дягилев P.S.» и выставки «Представление» в MYTH. Один из спикеров встречи, художница Ольга Чернышева, на примере серии своих работ будет рассуждать о парадоксе современного опыта посещения театра, когда гаснет свет и вспыхивают экраны телефонов, а темнота превращается в подобие звездного неба. Участники круглого стола — Ольга Чернышева, Галина Мызникова, Марина Лошак, Наталья Метелица, Семен Пастух, Антон Гетьман, Татьяна Архипова, Анна Гусева.
В этот же день, 15 ноября, в рамках XVII Международного фестиваля искусств «Дягилев P.S.» в Доме радио состоится мастер-класс «Уроки фламенко: тангос» от испанского танцовщика и хореографа Давида Кориа.
15 ноября состоится кульминация XXXVI Международного фестиваля «Земля детей» — его торжественное завершение. Этот праздник музыки соберет сотни юных талантов. Концерт «Хоровой парад "Земли детей"» состоится в Капелле, где живет многовековая память о богатой русской хоровой традиции. В этот день на сцену выйдут хористы разных возрастов, от совсем юных певцов 9–10 лет до молодых артистов.
В этот же день, 15 ноября, в особняке Брусницыных пройдет музыкальный променад от «Русских музыкальных сезонов».
16 ноября в третий раз на исторической сцене Александринского театра пройдет вечер современной хореографии «Танцуем для Дягилева». Оммаж импресарио соберет участников разных сезонов «Дягилев P.S.», звезд мира балета и танца. Программа включает сразу три премьеры. Впервые в Петербурге главный балетмейстер Музыкального театра имени Станиславского и Вл. Немировича-Данченко Максим Севагин и заслуженная артистка РФ Дарья Павленко покажут дуэт «Не смотри на меня» (проект продюсерской компании JokerLab, продюсер Екатерина Барер). В хореографии Севагин соединил элементы эстетики нуар, мотивы фламенко и балетную графичность.
Еще одну премьеру готовит гуру отечественного современного танца и многократный лауреат Национальной театральной премии «Золотая Маска» Татьяна Баганова. Художественный руководитель театра «Провинциальные танцы» (Екатеринбург) представит одноактную постановку «Превращение. Баядерка. Не Минкус» на музыку Константина Чистякова. В основу этой версии классики мирового балетного репертуара хореограф заложила метамодернистский эффект погружения и архетипичную механику сюжета без линейного повествования.
В программе вечера также балет «В сторону лебедя» в хореографии Алексея Мирошниченко на музыку Леонида Десятникова. Неизменные исполнители этой миниатюры — звезды Мариинского театра: прима-балерина Мариинского театра, лауреат премии Benois de la danse (2024) Олеся Новикова и премьер Мариинского театра, хореограф, лауреат высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит» Александр Сергеев. За роялем — Алексей Гориболь.
С сольным номером в собственной хореографии выступит танцовщик, хореограф, лауреат Национальной театральной премии «Золотая Маска» и Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит» Олег Габышев.
Дуэт испанских участников фестиваля Давида Кориа и Флоренсии Ос представит премьерный номер, созданный специально для фестиваля.
В этот же день в Шереметевском дворце состоится презентация издания рукописи французского хореографа и танцовщика Пьера Лакотта «Мария Тальони. Королева романтического балета». Издание подготовлено Музеем театрального и музыкального искусства, получившим право первой публикации от вдовы Лакотта, этуали Парижской оперы Гилен Тесмар. Издательский проект стал продолжением международной выставки «Пьер и Сильфиды», представившей уникальный архив Пьера Лакотта, переданный в дар Музею театрального и музыкального искусства Гилен Тесмар в 2024 году.
16 ноября в отеле «Индиго» доктор философских наук, профессор Аркадий Извеков, экс-генеральный директор дома Cartier в Санкт-Петербурге и экс-куратор культурного наследия, исследовательских и образовательных программ Cartier, проведет вечер «Накануне катастрофы: блеск Российского императорского двора и Cartier».
В этот же день, 16 ноября, в Петербургской филармонии в рамках цикла к 95-летию установки органа в Большом зале Филармонии Евгения Кривицкая, профессор Московской консерватории, главный редактор журнала «Музыкальная жизнь», продолжит цикл лекций об истории органного искусства. Лекция «"Монстр, который не дышит": орган и симфонический оркестр» будет посвящена истории их взаимодействия в музыке Берлиоза, Сен-Санса, Чайковского, Рахманинова и других композиторов.
17 ноября в рамках фестиваля искусств имени Шаляпина «Дар» в Концертном зале на Английской набережной пройдет круглый стол «Искусственный интеллект: дар или проклятье. Брать, бежать или принимать с осторожностью». Спикеры обсудят влияние искусственного интеллекта на различные аспекты жизни современного человека, вопросы моделирования и оценки изменений, связанных со стремительным развитием нейронных сетей. Тема дискуссии будет осмыслена спикерами с точки зрения философского анализа, ценностных ориентиров, с точки зрения экономики, развития образования, вопросов личностного роста и с религиозно-нравственной стороны. Автор идеи и модератор дискуссии Дмитрий Мильков.
17 ноября международную программу фестиваля «Дягилев P.S.» продолжит в театре-фестивале «Балтийский дом» испанская труппа Давида Кориа — одного из главных танцовщиков и хореографов, стоящих в авангарде фламенко XXI века. Его труппа показывает глубинное фламенко, но разговаривает со зрителем на современном языке. В идее постановки «Украденные танцы», которую Кориа привозит в Петербург,— синтез культурного наследия и его современной интерпретации. За эту постановку в 2024 году Давид Кориа получил премию исполнительских искусств Talia Award (Испания) как лучший танцовщик. В спектакле он выходит вместе с обладательницей престижных наград и звездой фламенко Флоресией Ос.
В этот же день, 17 ноября, в Академической капелле Санкт-Петербурга пройдет юбилейный авторский концерт Ольги Петровой «Источник». Его программа состоит из симфонических произведений, написанных в разных жанрах и в разные годы, и объясняет выбранное автором название. «Источник» — одно из ранних сочинений Ольги Андреевны, написанное на «Песнь Песней Царя Соломона» в переводе Игоря Дьяконова для сопрано, флейты гитары и струнного оркестра. Кроме того, в программе — сюита из балета «Лисистрата», поставленного в Московском театре классического балета, «Аристофан»; «Анна Ахматова и другие» — симфония «Подвал памяти» для сопрано и симфонического оркестра, в которой используются тексты не только Анны Ахматовой, но и Осипа Мандельштама, и Торнтона Уайлдера. И лишь одно произведение в программе этого концерта не имеет под собой литературной основы — Концерт для контрабаса и арфы с оркестром. Все произведения прозвучат в исполнении Симфонического оркестра «Таврический», художественный руководитель и главный дирижер Михаил Голиков, и солистов: Сауле Искакова (сопрано), Елена Миляева (сопрано), Ольга Яркина (арфа), Петр Гогитидзе (контрабас), Владимир Кирасиров (гитара).
17 ноября в Малом зале кинотеатра «Аврора» комитет по культуре Санкт-Петербурга и Открытая студия «Лендок» представляют новый документальный фильм Ники Стрижак «Подними глаза! В поисках Ленинграда» — продолжение рассказа про современную архитектуру Петербурга, который был начат в 2024 году в документальном фильме Ники Стрижак «Подними глаза!».
18 ноября продолжится образовательная программа masters для проекта «Парад» в рамках XVII Международного фестиваля искусств «Дягилев P.S.». В своих лекциях балетный критик Павел Гершензон проследит длинный путь, который прошли за свою долгую жизнь спектакли «Лебединое озеро», «Щелкунчик» и «Весна священная». Он также предложит несколько иначе посмотреть на то, что, казалось бы, всем известно, хотя Чайковский и Стравинский остаются Чайковским и Стравинским, Лев Ивaнов — не Баланчин, Мариус Петипа — не Александр Экман, а Вацлав Нижинский — не Морис Бежар и не Пина Бауш. Во второй лекции цикла балетный критик покажет по-новому балет «Щелкунчик».
18 ноября в концертном зале «Аврора» состоится торжественная церемония награждения победителей и лауреатов Второй Евразийской премии «Ассамблеи автомобилистов» (ЕПАА-2026). Помимо основных отраслевых категорий, от «Автоспорта», «Ретро-автомобилей» и «АЗС» до «Автохимии» «Инноваций» и «Автоинфлюенсеров», в 2026 году в программе появились специальные номинации от партнеров. «Выживший» от Союза автосервисов России — награда для СТО, которые сумели сохранить команды, клиентов и качество работ в сложных рыночных условиях. «Сделано в Петербурге» — специальная номинация Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты, которая в эти дни отмечает свое 105-летие. Специальная номинация от АКАР Северо-Запад — для лучших рекламодателей автомобильного сегмента. Также ключевым стало народное голосование, позволяющее самим автомобилистам поддержать лучших представителей индустрии.
В этот же день, 18 ноября, в отеле «Индиго» продолжатся интеллектуальные вечера в камерной атмосфере. Ольга Капанина, эксперт по оперному кастингу, режиссер-постановщик и продюсер международных концертных программ в театрах России, США, Европы и Израиля, раскроет «Оперные мифы. Вселенная Верди».
19 ноября в клубе «Космонавт» выступит петербургская группа Settlers во главе с одной из знаковых на инди-сцене вокалисток Яной Шелпаковой, создающей яркий авторский музыкальный материал, вдохновляясь исконной фольклорной традицией.
19 ноября на сцене ТЮЗа имени Брянцева выступит Московский театр мюзикла с постановкой «Реверс». Спектакль создан на стыке драматического театра, циркового искусства и хореографии: полеты артистов над зрителями, падения с высоты, сальто на батуте — все это лишь способ показать состояние героев в экстремальной ситуации и найти ответы на самые сложные вопросы о добре и зле. Режиссеры Андрей Кольцов и Ирина Дрожжина создали историю, которая учит вниманию и сочувствию в самых тяжелых обстоятельствах. В качестве хореографа команда пригласила Дебру Браун, обладательницу премии «Эмми» и одну из ключевых фигур в становлении эстетики Cirque du Soleil.
В этот же день, 19 ноября, в джаз-клубе Игоря Бутмана состоится концерт «Джаз с армянским акцентом» под руководством пианиста и композитора Артема Лалаяна. В его музыке объединяется джазовая гармония, ритмика и мелодизм с богатым армянским этническим колоритом. «Джаз с армянским акцентом» — авторский проект маэстро, ставший его визитной карточкой в мире джаза и получивший международное признание. В концерте примут участие Андрей Исаков (ударные), Алексей Заволокин (контрабас), Ольга Андреева (труба), Антон Залетаев (саксофон).
20 ноября в Концертном зале «Колизей Арена» прозвучат «Золотые хиты оркестра Поля Мориа» в исполнении Impulse orchestra.
20 ноября РОСФОТО представляет юбилейную выставку Павла Михайловича Маркина (07.10.1946) — легендарного петербургского фотокорреспондента и декана фотофакультета имени Ю. А. Гальперина. Проект охватывает более 70 лет его работы — от самого раннего сохранившегося снимка 1952 года. Это непрерывная хроника времени, созданная одним автором.
Маркин снимал все: визиты первых лиц, экспедицию на подводной лодке «Комсомолец Казахстана», конфликты в зонах Южного Кавказа... В его коллекции — портреты Дмитрия Лихачева, Майи Плисецкой, Сергея Курехина, Германа Титова и других. Диапазон репортажных тем велик и разнообразен.
Основные работы покажут на выставке и опубликуют в готовящейся автором к выходу одноименной книге «Диагноз: фоторепортер 80 лет спустя подтвердился».
20 ноября в Ледовом Дворце группа «Пелагея» представит концерт-мистерию «Живая вода».
20 ноября в БКЗ «Октябрьский» состоится большой юбилейный концерт Сергея Пенкина «65 лет на бис».
В этот же день, 20 ноября, «Русские музыкальные сезоны» представляют новый музыкальный цикл по странам и континентам. Начнется он с «Азиатского турне»: вечер станет первопроходцем в экспедиции музыкальных раутов, которые пройдут в историческом здании Императорского географического общества.
21 ноября в Эрмитажном театре будет представлен балет «Щелкунчик».
21 ноября «Русские музыкальные сезоны» приглашают на вечер классической музыки в интерьерах одного из самых красивых исторических особняков Санкт-Петербурга — особняка Половцова. «Классика Старого Света» — музыкальное путешествие по Европе, которое объединяет произведения великих композиторов и неповторимое звучание классической музыки.
В этот же день, 21 ноября, на СКА «Арена» выступит Xolidayboy, уже собиравший стадионы благодаря таким хитам, как «Моя хулиганка», «Мания», «Пожары», «Океаны», Love again.
Рок-группа «Мураками» отправляется в концертный тур «Невеста хочет в…», который пройдет в поддержку тринадцатого студийного альбома. В более чем 40 городах, от Калининграда до Новосибирска, команда представит новую программу, включающую как проверенные хиты, так и новые песни. В Санкт-Петербурге концерт состоится 22 ноября в клубе «Космонавт». «Невеста хочет домой» — первая полноформатная работа «Мураками» за последние три года, ее релиз состоялся в апреле 2026 года.
Голос выдающейся испанской оперной певицы Кармен Буэндиа прозвучит в Петербурге 22 ноября в Концертном зале на Английской набережной в рамках XXXIII сезона фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга». Кармен Буэндиа, четырехкратная обладательница Первой премии конкурса Jeunesses Musicales de Madrid, проходящего под патронатом королевы Софии, станет главной героиней вечера. В программе — романсы и дуэты из испанских сарсуэл, аргентинские песни и танго, миниатюры Габриеля Форе, Мануэля де Фальи и Эрика Сати, а также фортепианное трио Арама Бабаджаняна.
На сцене вместе с Кармен Буэндиа выступит Карлос Д’Онофрио (тенор, Буэнос-Айрес). Оперные голоса проведут слушателей сквозь музыкальные традиции Средиземноморья и Латинской Америки. Инструментальную линию вечера представит «Санкт-Петербург Трио»: заслуженная артистка России Мария Сафарьянц (скрипка), заслуженный артист России Сергей Словачевский (виолончель) и лауреат международных конкурсов Станислав Соловьев (фортепиано).