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Выпуск газеты №210«Ъ» Газета
Северо-Запад

«Струны Петербурга», фестиваль «Земля детей» и «Джаз с армянским акцентом»

Куда сходить и что посмотреть в Санкт-Петербурге с 13 по 22 ноября
Спектакли и концерты, картины и фотографии, симфония и опера, инди-вокал и джаз, цирк, концерт-мистерия и автомобильная премия, хиты Поля Мориа и классика Старого Света — выбрать самое интересное поможет традиционная подборка «Ъ Северо-Запад».
Дирижер Заслуженного коллектива России Феликс Коробов

Дирижер Заслуженного коллектива России Феликс Коробов

Стас Левшин

13 ноября в Большом зале Петербургской филармонии впервые в России прозвучит сочинение «Полифония Сан-Франциско» одного из самых исполняемых композиторов XX века — Дьедя Лигети. Широкой публике он известен в первую очередь как автор музыки, звучащей в фильмах Стэнли Кубрика «Космическая одиссея 2001 года» и «Сияние». Российскую премьеру произведения Лигети осуществит Заслуженный коллектив России под управлением Феликса Коробова, в программе также сочинения таких венгерских композиторов, как Ференц Лист, Бела Барток, Золтан Кодай. Первый фортепианный концерт Листа с оркестром исполнит солист Санкт-Петербургского Дома музыки, лауреат Международного конкурса имени Чайковского Илья Папоян. Программу, которую филармония посвящает 95-летию со дня рождения Геннадия Рождественского, откроет абонемент «Классика. Новое», ведущий абонемента — Ярослав Тимофеев.
Вечер хризантем в Александровском дворце

Вечер хризантем в Александровском дворце

ГМЗ «Царское Село»

13 ноября ГМЗ «Царское Село» проведет «Вечер хризантем в Александровском дворце». Впервые музей покажет сорта цветущей «королевы осени», полученные в дар из Никитского ботанического сада. Основу коллекции хризантем Никитского ботанического сада в 1812 году заложил его директор Христиан Стивенс, привезя из Китая 14 сортов.
В августе 2023-го Никитский ботанический сад передал ГМЗ «Царское Село» в дар черенки хризантем из своей коллекции. В этой коллекции — 21 сорт хризантем, из них 16 — отечественной селекции. Царскосельские садовники высадили хризантемы в музейном оранжерейном комплексе «Верхние теплицы» и размножили их. Вечер хризантем в Александровском дворце продолжает линию проекта «Цветущий дворец» и через цветочное убранство императорской резиденции раскрывает ее историю, рассказывая о вкусах и жизни венценосных владельцев царскосельской императорской резиденции.
Картина Рене Магритта «Влюбленные»

Картина Рене Магритта «Влюбленные»

арт-центр «Культурный квартал «Брусницын»

В этот же день, 13 ноября, арт-центр «Культурный квартал "Брусницын"» приглашает погрузиться в мир иллюзий бельгийского художника-сюрреалиста Рене Магритта. На выставке будут представлены 48 уникальных цветных литографий мастера, на протяжении нескольких лет собиравшихся из частных европейских коллекций. В наши дни ни одно из российских собраний не обладает живописными работами Магритта. Но совсем скоро каждый из посетителей выставки «Вероломство образов» в пространстве арт-центра сможет увидеть фактически полную коллекцию литографий бельгийского художника, предложить свою разгадку ребусов, и любая интерпретация может оказаться верной. Выставка продлится по 14 марта 2027 года.
Концерт, посвященный Эми Уайнхаус

Концерт, посвященный Эми Уайнхаус

РМС

13 ноября в рамках «Русских музыкальных сезонов» в особняке Половцова состоится концерт, посвященный одной из самых ярких исполнительниц 2000-х годов — Эми Уайнхаус. В этот вечер ее страстные мелодии и искренние тексты вновь оживут в исполнении яркого джаз-бэнда и бронзовый парадный зал величественного особняка превратится в уютный джаз-клуб, наполненный светом тысячи свечей.
Виктор Карлович Булла. Художник В. В. Дмитриев у макета первого действия оперы Вагнера «Нюрнбергские мейстерзингеры». Спектакль поставил В. Р. Раппопорт, премьера состоялась 7 ноября 1926 года

Виктор Карлович Булла. Художник В. В. Дмитриев у макета первого действия оперы Вагнера «Нюрнбергские мейстерзингеры». Спектакль поставил В. Р. Раппопорт, премьера состоялась 7 ноября 1926 года

организаторы выставки

В этот же день, 13 ноября, в Полярном флигеле Шереметевского дворца откроется выставка, посвященная художнику и сценографу Владимиру Дмитриеву. Это очередной совместный проект фестиваля искусств «Дягилев P.S.» и Музея театрального и музыкального искусства. В прошлом году исполнилось 125 лет со дня рождения мастера. Владимир Дмитриев — ученик Всеволода Мейерхольда и Кузьмы Петрова-Водкина. Он оформлял знаковые спектакли в Москве и Петрограде-Ленинграде, сотрудничал с крупнейшими деятелями театра, такими как Всеволод Мейерхольд, Константин Станиславский, Владимир Немирович-Данченко, Сергей Радлов. Экспозиция объединит около 200 произведений: работы из личной коллекции Дмитрия Чуковского, а также из фондов Санкт-Петербургского музея театрального и музыкального искусства, Бахрушинского театрального музея, музеев МХАТ и ГАБТ. Выставка продлится до 6 апреля 2027 года.
Певец и композитор Кай Метов

Певец и композитор Кай Метов

организаторы концерта

13 ноября в БКЗ «Октябрьский» состоится концерт легендарного певца и композитора Кая Метова, приуроченный к его юбилею — 40 лет на сцене.
Николай Акимов. На улицах Парижа

Николай Акимов. На улицах Парижа

РОСФОТО

14 ноября выставочный проект «Архив Николая Акимова. Фотография как записная книжка» представит коллекцию фотографий выдающегося художника, сценографа, режиссера и педагога Николая Павловича Акимова (1901–1968), чье 125-летие со дня рождения отмечается в этом году. В экспозиции — около 200 снимков, созданных в период с 1957 по 1968 годы, а также экземпляры фотографической техники. Профессиональные занятия и увлечения Николая Акимова не исчерпывались театром, изобразительным искусством или графикой. С конца 1950-х он, по воспоминаниям многих, не расставался с фотоаппаратом, снимая краткие сюжеты повсеместно: во время пеших прогулок, поездок в автомобиле, многочисленных зарубежных путешествий. Свое отношение к фотографии Акимов определял, сравнивая ее с записной книжкой. Архив Николая Акимова был передан его семьей в РОСФОТО в 2020 году, открыв новые возможности для изучения фотографии как важной, но долгое время малоизвестной стороны его жизни. Выставка продлится по 17 января 2027 года.
«Шоу воды, огня и света»

«Шоу воды, огня и света»

«Шоу воды, огня и света»

Цирк Никулина и Лахта холл 14, 15, 19, 21 и 22 ноября представляют грандиозную программу «Шоу воды, огня и света!» под руководством заслуженного артиста России Анатолия Сокола.
14 ноября в Ледовом дворце пройдет супердискотека 90-х — фестиваль «Радио Рекорд» с более чем 20-летней историей. Каждое шоу уникально: ежегодно меняется тема, декорации и сценарий. Это не просто концерт — это полное погружение в эпоху. Этой осенью главный ретромегадэнс страны возвращается в Санкт-Петербург с новой постановкой «Это фантастика!», в которой принимают участие Татьяна Буланова, группа «Корни», Алена Апина, Лада Дэнс, «Рок-острова», «Божья коровка», Марина Хлебникова, группа «На-На» и многие другие легенды 90-х. Колбасеров и поклонников электронной музыки 90-х и нулевых ждет танцпол «Колбасный Цех» прямо в фойе Ледового Дворца. За вертушками: SONIC MINE, XS PROJECT, LABORATORIUM, МС ЖАН. В фойе на первом этаже Ледового дворца только лучшие зарубежные танцевальные хиты 90-х — DJ NEJTRINО, DJ BALDIN и XTRALOVABL.
Марина Алексеева. Балерина Плисецкая. 2015

Марина Алексеева. Балерина Плисецкая. 2015

организаторы фестиваля

В этот же день, 14 ноября, в Marina Gisich Gallery в рамках XVII Международного фестиваля искусств «Дягилев P.S.» откроется выставка петербургской художницы Марины Алексеевой. Экспозиция объединит работы, посвященные театру и балету. Отдельное внимание будет уделено новому арт-объекту — лайтбоксу, созданному специально для фестиваля по мотивам «Весны священной» Игоря Стравинского. Он станет предметом разговора о том, как языческий ритуал, замысел Николая Рериха и музыкальная революция Стравинского продолжают жить в современном искусстве — внутри лайтбокса, с его иллюзорным пространством, анимационными метаморфозами и вечным движением. Работы Марины Алексеевой находятся в публичных и частных собраниях в России и за рубежом.
Певица Светлана Сурганова

Певица Светлана Сурганова

организаторы концерта

Группа «Сурганова и Оркестр» приглашает 14 ноября в БКЗ «Октябрьский» отпраздновать день рождения Светланы большим концертом в Петербурге.
Спектакль «Три Кота: карта сокровищ»

Спектакль «Три Кота: карта сокровищ»

ООО «Амплуа»

В этот же день, 14 ноября, на сцене ДК имени Ленсовета для маленьких зрителей и их родителей покажут веселый и добрый спектакль «Три Кота: карта сокровищ».
Впервые XVII Международный фестиваль искусств «Дягилев P.S.» обращается к детскому культурному коду Петербурга. Проект строится вокруг коллаборации «Дягилев P.S.» и журнала «Юный искусствовед», объединяя историю музыки, театра, балета, а также изобразительное искусство и практическое творчество. Октябрьский выпуск журнала выстроен вокруг темы музыки. Презентация номера «Волшебные ноты» состоится в Шереметевском дворце 14 ноября. Основатели и авторы журнала расскажут о работе над новым выпуском и раскроют секреты редакционной работы. После презентации юных гостей и их родителей ждет музейная программа «Вокруг света с музыкой».
Серия мастер-классов от masters на Левашовском хлебозаводе станет продолжением темы нового выпуска журнала «Юный искусствовед» и выйдет за пределы издания, превратив его в фестивальное пространство для знакомства детей с музыкой, театром и балетом. 14 ноября состоится мастер-класс «Театральная афиша Прекрасной эпохи»  La Belle Epoque («Прекрасная эпоха»), главной темой которого станет время расцвета цирков и парижских театров. В программе — создание авторской театральной графики по мотивам творчества художников ар-нуво и венского сецессиона Анри де Тулуз-Лотрека, Жоржа де Фера, Густава Климта и Альфонса Мухи.
Концерт «Струны Петербурга»

Концерт «Струны Петербурга»

организаторы концерта

14 ноября в исторических интерьерах Российской академии наук состоится концерт «Струны Петербурга»: публика услышит редкий инструмент с 700-летней историей — мандолину — в диалоге с русской домрой. Связь места с программой не случайна: именно здесь академик Яков Штелин в XVIII веке впервые описал мандолину как часть русской музыкальной жизни. В программе — выразительный диалог итальянской и российской струнных школ, от барочных шедевров Эмануэле Барбеллы и Франческо Дуранте до импрессионистских красок Дебюсси и элегантности Пуленка. Петербургскую школу представит заслуженная артистка России Наталья Шкребко вместе с ансамблем «Невамандолин». Итальянскую традицию — виртуоз Фабио Галлуччи, лауреат авторитетных состязаний мандолинистов в Кремоне, номинант ECHO Klassik в категории «Инструменталист года», покоривший ведущие европейские сцены голосом мандолины. Особую выразительность вечеру придадут сольные партии Ованнеса Нерсесяна, солиста оперной труппы Национального академического театра оперы и балета имени А. Спендиаряна: в его исполнении прозвучат утонченные барочные изыски Генделя и проникновенные древние армянские песнопения. Кульминация вечера — премьерное исполнение «Танца с мандолинами» Сергея Прокофьева интернациональным дуэтом Фабио Галлуччи и Анны Игнатовой.
15 ноября мастер-класс «Русские сезоны» перенесет в начало прошлого столетия — эпоху, когда русский балет покорил французскую сцену,— и познакомит с красочными эскизами костюмов Льва Бакста, воздушными танцами Вацлава Нижинского, музыкой Игоря Стравинского и Сергея Прокофьева.
Выставка Ольги Чернышевой «Представление»

Выставка Ольги Чернышевой «Представление»

организаторы фестиваля

15 ноября в пространстве галереи MYTH пройдет круглый стол «Современное искусство и театр», посвященный работе современных художников с театром и театральным искусством. Часть художников галереи имеет опыт вовлеченности в театральную среду, что системно транслируется в их визуальных высказываниях. По 22 ноября в MYTH Gallery проходит персональная выставка Ольги Чернышевой «Представление», которая раскрывает размышления о театре как о явлении, где главными действующими лицами становятся не актеры на сцене, а зрители в зале. Круглый стол станет логичным продолжением программы городского фестиваля «Дягилев P.S.» и выставки «Представление» в MYTH. Один из спикеров встречи, художница Ольга Чернышева, на примере серии своих работ будет рассуждать о парадоксе современного опыта посещения театра, когда гаснет свет и вспыхивают экраны телефонов, а темнота превращается в подобие звездного неба. Участники круглого стола — Ольга Чернышева, Галина Мызникова, Марина Лошак, Наталья Метелица, Семен Пастух, Антон Гетьман, Татьяна Архипова, Анна Гусева.
В этот же день, 15 ноября, в рамках XVII Международного фестиваля искусств «Дягилев P.S.» в Доме радио состоится мастер-класс «Уроки фламенко: тангос» от испанского танцовщика и хореографа Давида Кориа.
Художественный руководитель фестиваля «Земля детей» Евгений Петров

Художественный руководитель фестиваля «Земля детей» Евгений Петров

организаторы фестиваля

15 ноября состоится кульминация XXXVI Международного фестиваля «Земля детей» — его торжественное завершение. Этот праздник музыки соберет сотни юных талантов. Концерт «Хоровой парад "Земли детей"» состоится в Капелле, где живет многовековая память о богатой русской хоровой традиции. В этот день на сцену выйдут хористы разных возрастов, от совсем юных певцов 9–10 лет до молодых артистов.
В этот же день, 15 ноября, в особняке Брусницыных пройдет музыкальный променад от «Русских музыкальных сезонов».
Дуэт Максима Севагина и Дарьи Павленко «Не смотри на меня»

Дуэт Максима Севагина и Дарьи Павленко «Не смотри на меня»

Карина Житкова

16 ноября в третий раз на исторической сцене Александринского театра пройдет вечер современной хореографии «Танцуем для Дягилева». Оммаж импресарио соберет участников разных сезонов «Дягилев P.S.», звезд мира балета и танца. Программа включает сразу три премьеры. Впервые в Петербурге главный балетмейстер Музыкального театра имени Станиславского и Вл. Немировича-Данченко Максим Севагин и заслуженная артистка РФ Дарья Павленко покажут дуэт «Не смотри на меня» (проект продюсерской компании JokerLab, продюсер Екатерина Барер). В хореографии Севагин соединил элементы эстетики нуар, мотивы фламенко и балетную графичность.
Еще одну премьеру готовит гуру отечественного современного танца и многократный лауреат Национальной театральной премии «Золотая Маска» Татьяна Баганова. Художественный руководитель театра «Провинциальные танцы» (Екатеринбург) представит одноактную постановку «Превращение. Баядерка. Не Минкус» на музыку Константина Чистякова. В основу этой версии классики мирового балетного репертуара хореограф заложила метамодернистский эффект погружения и архетипичную механику сюжета без линейного повествования.
В программе вечера также балет «В сторону лебедя» в хореографии Алексея Мирошниченко на музыку Леонида Десятникова. Неизменные исполнители этой миниатюры — звезды Мариинского театра: прима-балерина Мариинского театра, лауреат премии Benois de la danse (2024) Олеся Новикова и премьер Мариинского театра, хореограф, лауреат высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит» Александр Сергеев. За роялем — Алексей Гориболь.
С сольным номером в собственной хореографии выступит танцовщик, хореограф, лауреат Национальной театральной премии «Золотая Маска» и Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит» Олег Габышев.
Дуэт испанских участников фестиваля Давида Кориа и Флоренсии Ос представит премьерный номер, созданный специально для фестиваля.
В этот же день в Шереметевском дворце состоится презентация издания рукописи французского хореографа и танцовщика Пьера Лакотта «Мария Тальони. Королева романтического балета». Издание подготовлено Музеем театрального и музыкального искусства, получившим право первой публикации от вдовы Лакотта, этуали Парижской оперы Гилен Тесмар. Издательский проект стал продолжением международной выставки «Пьер и Сильфиды», представившей уникальный архив Пьера Лакотта, переданный в дар Музею театрального и музыкального искусства Гилен Тесмар в 2024 году.
16 ноября в отеле «Индиго» доктор философских наук, профессор Аркадий Извеков, экс-генеральный директор дома Cartier в Санкт-Петербурге и экс-куратор культурного наследия, исследовательских и образовательных программ Cartier, проведет вечер «Накануне катастрофы: блеск Российского императорского двора и Cartier».
Орган в Большом зале Петербургской филармонии

Орган в Большом зале Петербургской филармонии

Петербургская филармония

В этот же день, 16 ноября, в Петербургской филармонии в рамках цикла к 95-летию установки органа в Большом зале Филармонии Евгения Кривицкая, профессор Московской консерватории, главный редактор журнала «Музыкальная жизнь», продолжит цикл лекций об истории органного искусства. Лекция «"Монстр, который не дышит": орган и симфонический оркестр» будет посвящена истории их взаимодействия в музыке Берлиоза, Сен-Санса, Чайковского, Рахманинова и других композиторов.
17 ноября в рамках фестиваля искусств имени Шаляпина «Дар» в Концертном зале на Английской набережной пройдет круглый стол «Искусственный интеллект: дар или проклятье. Брать, бежать или принимать с осторожностью». Спикеры обсудят влияние искусственного интеллекта на различные аспекты жизни современного человека, вопросы моделирования и оценки изменений, связанных со стремительным развитием нейронных сетей. Тема дискуссии будет осмыслена спикерами с точки зрения философского анализа, ценностных ориентиров, с точки зрения экономики, развития образования, вопросов личностного роста и с религиозно-нравственной стороны. Автор идеи и модератор дискуссии Дмитрий Мильков.
Испанская труппа Давида Кориа

Испанская труппа Давида Кориа

© esteban abion

17 ноября международную программу фестиваля «Дягилев P.S.» продолжит в театре-фестивале «Балтийский дом» испанская труппа Давида Кориа — одного из главных танцовщиков и хореографов, стоящих в авангарде фламенко XXI века. Его труппа показывает глубинное фламенко, но разговаривает со зрителем на современном языке. В идее постановки «Украденные танцы», которую Кориа привозит в Петербург,— синтез культурного наследия и его современной интерпретации. За эту постановку в 2024 году Давид Кориа получил премию исполнительских искусств Talia Award (Испания) как лучший танцовщик. В спектакле он выходит вместе с обладательницей престижных наград и звездой фламенко Флоресией Ос.
Композитор Ольга Петрова

Композитор Ольга Петрова

Даниил Рабовский

В этот же день, 17 ноября, в Академической капелле Санкт-Петербурга пройдет юбилейный авторский концерт Ольги Петровой «Источник». Его программа состоит из симфонических произведений, написанных в разных жанрах и в разные годы, и объясняет выбранное автором название. «Источник» — одно из ранних сочинений Ольги Андреевны, написанное на «Песнь Песней Царя Соломона» в переводе Игоря Дьяконова для сопрано, флейты гитары и струнного оркестра. Кроме того, в программе — сюита из балета «Лисистрата», поставленного в Московском театре классического балета, «Аристофан»; «Анна Ахматова и другие» — симфония «Подвал памяти» для сопрано и симфонического оркестра, в которой используются тексты не только Анны Ахматовой, но и Осипа Мандельштама, и Торнтона Уайлдера. И лишь одно произведение в программе этого концерта не имеет под собой литературной основы — Концерт для контрабаса и арфы с оркестром. Все произведения прозвучат в исполнении Симфонического оркестра «Таврический», художественный руководитель и главный дирижер Михаил Голиков, и солистов: Сауле Искакова (сопрано), Елена Миляева (сопрано), Ольга Яркина (арфа), Петр Гогитидзе (контрабас), Владимир Кирасиров (гитара).
17 ноября в Малом зале кинотеатра «Аврора» комитет по культуре Санкт-Петербурга и Открытая студия «Лендок» представляют новый документальный фильм Ники Стрижак «Подними глаза! В поисках Ленинграда» — продолжение рассказа про современную архитектуру Петербурга, который был начат в 2024 году в документальном фильме Ники Стрижак «Подними глаза!».
18 ноября продолжится образовательная программа masters для проекта «Парад» в рамках XVII Международного фестиваля искусств «Дягилев P.S.». В своих лекциях балетный критик Павел Гершензон проследит длинный путь, который прошли за свою долгую жизнь спектакли «Лебединое озеро», «Щелкунчик» и «Весна священная». Он также предложит несколько иначе посмотреть на то, что, казалось бы, всем известно, хотя Чайковский и Стравинский остаются Чайковским и Стравинским, Лев Ивaнов — не Баланчин, Мариус Петипа — не Александр Экман, а Вацлав Нижинский — не Морис Бежар и не Пина Бауш. Во второй лекции цикла балетный критик покажет по-новому балет «Щелкунчик».
Премия «Ассамблея автомобилистов»

Премия «Ассамблея автомобилистов»

организаторы премии

18 ноября в концертном зале «Аврора» состоится торжественная церемония награждения победителей и лауреатов Второй Евразийской премии «Ассамблеи автомобилистов» (ЕПАА-2026). Помимо основных отраслевых категорий, от «Автоспорта», «Ретро-автомобилей» и «АЗС» до «Автохимии» «Инноваций» и «Автоинфлюенсеров», в 2026 году в программе появились специальные номинации от партнеров. «Выживший» от Союза автосервисов России — награда для СТО, которые сумели сохранить команды, клиентов и качество работ в сложных рыночных условиях. «Сделано в Петербурге» — специальная номинация Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты, которая в эти дни отмечает свое 105-летие. Специальная номинация от АКАР Северо-Запад — для лучших рекламодателей автомобильного сегмента. Также ключевым стало народное голосование, позволяющее самим автомобилистам поддержать лучших представителей индустрии.
В этот же день, 18 ноября, в отеле «Индиго» продолжатся интеллектуальные вечера в камерной атмосфере. Ольга Капанина, эксперт по оперному кастингу, режиссер-постановщик и продюсер международных концертных программ в театрах России, США, Европы и Израиля, раскроет «Оперные мифы. Вселенная Верди».
Группа Settlers

Группа Settlers

организаторы концерта

19 ноября в клубе «Космонавт» выступит петербургская группа Settlers во главе с одной из знаковых на инди-сцене вокалисток Яной Шелпаковой, создающей яркий авторский музыкальный материал, вдохновляясь исконной фольклорной традицией.
Сцена из спектакля «Реверс»

Сцена из спектакля «Реверс»

Наталья Думко

19 ноября на сцене ТЮЗа имени Брянцева выступит Московский театр мюзикла с постановкой «Реверс». Спектакль создан на стыке драматического театра, циркового искусства и хореографии: полеты артистов над зрителями, падения с высоты, сальто на батуте — все это лишь способ показать состояние героев в экстремальной ситуации и найти ответы на самые сложные вопросы о добре и зле. Режиссеры Андрей Кольцов и Ирина Дрожжина создали историю, которая учит вниманию и сочувствию в самых тяжелых обстоятельствах. В качестве хореографа команда пригласила Дебру Браун, обладательницу премии «Эмми» и одну из ключевых фигур в становлении эстетики Cirque du Soleil.
В этот же день, 19 ноября, в джаз-клубе Игоря Бутмана состоится концерт «Джаз с армянским акцентом» под руководством пианиста и композитора Артема Лалаяна. В его музыке объединяется джазовая гармония, ритмика и мелодизм с богатым армянским этническим колоритом. «Джаз с армянским акцентом» — авторский проект маэстро, ставший его визитной карточкой в мире джаза и получивший международное признание. В концерте примут участие Андрей Исаков (ударные), Алексей Заволокин (контрабас), Ольга Андреева (труба), Антон Залетаев (саксофон).
Концерт «Золотые хиты оркестра Поля Мориа»

Концерт «Золотые хиты оркестра Поля Мориа»

Impulse orchestra

20 ноября в Концертном зале «Колизей Арена» прозвучат «Золотые хиты оркестра Поля Мориа» в исполнении Impulse orchestra.
Слоны на Дворцовой. Россия, Санкт-Петербург, 20 июня 1996 года. Монохромный отпечаток на цветной бумаге

Слоны на Дворцовой. Россия, Санкт-Петербург, 20 июня 1996 года. Монохромный отпечаток на цветной бумаге

Павел Маркин / РОСФОТО

20 ноября РОСФОТО представляет юбилейную выставку Павла Михайловича Маркина (07.10.1946) — легендарного петербургского фотокорреспондента и декана фотофакультета имени Ю. А. Гальперина. Проект охватывает более 70 лет его работы — от самого раннего сохранившегося снимка 1952 года. Это непрерывная хроника времени, созданная одним автором.
Маркин снимал все: визиты первых лиц, экспедицию на подводной лодке «Комсомолец Казахстана», конфликты в зонах Южного Кавказа... В его коллекции — портреты Дмитрия Лихачева, Майи Плисецкой, Сергея Курехина, Германа Титова и других. Диапазон репортажных тем велик и разнообразен.
Основные работы покажут на выставке и опубликуют в готовящейся автором к выходу одноименной книге «Диагноз: фоторепортер 80 лет спустя подтвердился».
Группа «Пелагея»

Группа «Пелагея»

организаторы концерта

20 ноября в Ледовом Дворце группа «Пелагея» представит концерт-мистерию «Живая вода».
Певец Сергей Пенкин

Певец Сергей Пенкин

организаторы концерта

20 ноября в БКЗ «Октябрьский» состоится большой юбилейный концерт Сергея Пенкина «65 лет на бис».
Вечер «Азиатское турне»

Вечер «Азиатское турне»

РМС

В этот же день, 20 ноября, «Русские музыкальные сезоны» представляют новый музыкальный цикл по странам и континентам. Начнется он с «Азиатского турне»: вечер станет первопроходцем в экспедиции музыкальных раутов, которые пройдут в историческом здании Императорского географического общества.
Сцена из балета «Щелкунчик»

Сцена из балета «Щелкунчик»

Санкт-Петербургский театр балета им. П.И. Чайковского

21 ноября в Эрмитажном театре будет представлен балет «Щелкунчик».
Вечер классической музыки «Классика Старого Света»

Вечер классической музыки «Классика Старого Света»

РМС

21 ноября «Русские музыкальные сезоны» приглашают на вечер классической музыки в интерьерах одного из самых красивых исторических особняков Санкт-Петербурга — особняка Половцова. «Классика Старого Света» — музыкальное путешествие по Европе, которое объединяет произведения великих композиторов и неповторимое звучание классической музыки.
В этот же день, 21 ноября, на СКА «Арена» выступит Xolidayboy, уже собиравший стадионы благодаря таким хитам, как «Моя хулиганка», «Мания», «Пожары», «Океаны», Love again.
Рок-группа «Мураками» отправляется в концертный тур «Невеста хочет в…», который пройдет в поддержку тринадцатого студийного альбома. В более чем 40 городах, от Калининграда до Новосибирска, команда представит новую программу, включающую как проверенные хиты, так и новые песни. В Санкт-Петербурге концерт состоится 22 ноября в клубе «Космонавт». «Невеста хочет домой» — первая полноформатная работа «Мураками» за последние три года, ее релиз состоялся в апреле 2026 года.
Певица Кармен Буэндиа

Певица Кармен Буэндиа

фестиваль «Дворцы Санкт Петербурга»

Голос выдающейся испанской оперной певицы Кармен Буэндиа прозвучит в Петербурге 22 ноября в Концертном зале на Английской набережной в рамках XXXIII сезона фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга». Кармен Буэндиа, четырехкратная обладательница Первой премии конкурса Jeunesses Musicales de Madrid, проходящего под патронатом королевы Софии, станет главной героиней вечера. В программе — романсы и дуэты из испанских сарсуэл, аргентинские песни и танго, миниатюры Габриеля Форе, Мануэля де Фальи и Эрика Сати, а также фортепианное трио Арама Бабаджаняна.
На сцене вместе с Кармен Буэндиа выступит Карлос Д’Онофрио (тенор, Буэнос-Айрес). Оперные голоса проведут слушателей сквозь музыкальные традиции Средиземноморья и Латинской Америки. Инструментальную линию вечера представит «Санкт-Петербург Трио»: заслуженная артистка России Мария Сафарьянц (скрипка), заслуженный артист России Сергей Словачевский (виолончель) и лауреат международных конкурсов Станислав Соловьев (фортепиано).

Авторы

  • Светлана Куликова