«Струны Петербурга», фестиваль «Земля детей» и «Джаз с армянским акцентом»

В этот же день, 17 ноября, в Академической капелле Санкт-Петербурга пройдет юбилейный авторский концерт Ольги Петровой «Источник». Его программа состоит из симфонических произведений, написанных в разных жанрах и в разные годы, и объясняет выбранное автором название. «Источник» — одно из ранних сочинений Ольги Андреевны, написанное на «Песнь Песней Царя Соломона» в переводе Игоря Дьяконова для сопрано, флейты гитары и струнного оркестра. Кроме того, в программе — сюита из балета «Лисистрата», поставленного в Московском театре классического балета, «Аристофан»; «Анна Ахматова и другие» — симфония «Подвал памяти» для сопрано и симфонического оркестра, в которой используются тексты не только Анны Ахматовой, но и Осипа Мандельштама, и Торнтона Уайлдера. И лишь одно произведение в программе этого концерта не имеет под собой литературной основы — Концерт для контрабаса и арфы с оркестром. Все произведения прозвучат в исполнении Симфонического оркестра «Таврический», художественный руководитель и главный дирижер Михаил Голиков, и солистов: Сауле Искакова (сопрано), Елена Миляева (сопрано), Ольга Яркина (арфа), Петр Гогитидзе (контрабас), Владимир Кирасиров (гитара).