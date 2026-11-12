В Юбилейном микрорайоне Краснодара обнаружили две утечки на теплосетях

Отопительный сезон в Краснодаре начался 2 ноября. Соответствующее постановление опубликовали на официальном сайте городской администрации. Как и в предыдущие годы, подачу тепла в жилые дома и социальные учреждения организовали по заявочному принципу. Отопление включают до установления стабильной среднесуточной температуры ниже +8 градусов.