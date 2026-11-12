В Юбилейном микрорайоне Краснодара обнаружили две утечки на теплосетях
Вечером 12 ноября в Юбилейном микрорайоне Краснодара произошло аварийное отключение теплоснабжения. Без отопления остались жители нескольких улиц Западного округа города. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС).
Причиной отключения стали две подземные утечки теплоносителя. Повреждения обнаружили по адресам: бульвар Платановый, 11, где диаметр трубопровода составляет 200 мм, и проспект Чекистов, 26, с диаметром трубопровода 150 мм.
Из-за аварии подача тепла прекращена на бульваре Платановом, проспекте Чекистов, Рождественской набережной и Бульварном кольце.
В настоящее время на местах повреждений работают аварийные бригады. Специалисты устраняют утечки на теплосетях. Сроки восстановления теплоснабжения пока не уточняются.
Отопительный сезон в Краснодаре начался 2 ноября. Соответствующее постановление опубликовали на официальном сайте городской администрации. Как и в предыдущие годы, подачу тепла в жилые дома и социальные учреждения организовали по заявочному принципу. Отопление включают до установления стабильной среднесуточной температуры ниже +8 градусов.
В администрации Краснодара работают горячие линии по вопросам отопления. Жители города могут сообщить по ним об отсутствии тепла в своих домах.