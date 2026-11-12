В Новороссийске предупредили о стрельбах в морском порту

На время проведения стрельб в акватории порта введут ограничения на плавание маломерных судов и других плавсредств. Запрет распространяется в том числе на суда, которые не подлежат государственной регистрации, прогулочные и спортивные парусные суда, надувные плавсредства, гидроциклы, виндсерфы, сапборды и их аналоги.