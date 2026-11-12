В Новороссийске предупредили о стрельбах в морском порту
В акватории морского порта Новороссийск 13 ноября пройдут военные учения с практическими стрельбами. Их проведут дежурные силы Новороссийской военно-морской базы. Об этом сообщили в администрации города.
Учения запланированы на два временных промежутка: с 11:00 до 13:00 и с 18:00 до 23:59. Военные будут отрабатывать действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов. В ходе учений планируется использовать артиллерийские установки.
На время проведения стрельб в акватории порта введут ограничения на плавание маломерных судов и других плавсредств. Запрет распространяется в том числе на суда, которые не подлежат государственной регистрации, прогулочные и спортивные парусные суда, надувные плавсредства, гидроциклы, виндсерфы, сапборды и их аналоги.
Кроме того, во время стрельб будет запрещено проводить любые подводные работы и водолазные спуски, в том числе с берега.
Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие, следить за сообщениями в средствах массовой информации, на телевидении и радио.