Туроператоры рассказали о ценах на отдых в Сочи и Анапе летом 2027 года

По данным Coral Travel, Сочи остается лидером среди курортов Краснодарского края по общему количеству бронирований. При этом быстрее всего растет спрос на Анапу. Многие отели курорта сохранили цены прошлого года, остальные повысили их на 5–10%. Скидки при раннем бронировании в Анапе достигают 30%. Это значительно больше, чем обычно предлагают гостиницы Сочи.