Туроператоры рассказали о ценах на отдых в Сочи и Анапе летом 2027 года
Отели Краснодарского края начали открывать продажи номеров на лето 2027 года. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), тарифы уже определили 25–35% гостиниц на черноморском побережье. К середине декабря количество отелей с открытым бронированием должно значительно увеличиться. Об этом 11 ноября сообщили в АТОР.
Среди первых покупателей преимущественно туристы, которые уже знают даты своего отпуска. Некоторые гостиницы Сочи, Геленджика и Туапсе открыли продажи по ценам прошлого сезона. По оценке вице-президента АТОР по внутреннему туризму Сергея Ромашкина, большинство отелей повысили базовые тарифы на 2–3%.
В Сочи скидки на раннее бронирование летнего отдыха в 2027 году в основном составляют 10–15%. При этом некоторые гостиницы вместо скидок сразу предлагают более низкие стартовые цены. По мере приближения сезона стоимость размещения может вырасти.
В Геленджике и Туапсе ситуация отличается. Многие отели сохранили цены 2026 года и пока не предлагают дополнительных скидок.
Условия раннего бронирования также зависят от гостиницы. По данным компании «Мультитур», одни отели постепенно уменьшают размер скидок: с 15% в октябре до 10% в ноябре и 5% в декабре. Другие прекращают акцию после того, как продают определенное количество номеров.
По данным Coral Travel, Сочи остается лидером среди курортов Краснодарского края по общему количеству бронирований. При этом быстрее всего растет спрос на Анапу. Многие отели курорта сохранили цены прошлого года, остальные повысили их на 5–10%. Скидки при раннем бронировании в Анапе достигают 30%. Это значительно больше, чем обычно предлагают гостиницы Сочи.