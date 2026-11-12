Суд взыскал с «Донречфлота» более $64 тысяч в споре о перевозке зерна

По материалам дела, убытки возникли из-за так называемого мертвого фрахта — платы за неиспользованную грузовместимость судна. В марте 2025 года «Донречфлот» признал обязательство компенсировать контрагенту $60,9 тыс. и обязался предоставить скидку на свои услуги до конца года. Если скидка не будет предоставлена, компания должна была выплатить деньги. Однако обязательство исполнено не было.