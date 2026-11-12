Суд взыскал с «Донречфлота» более $64 тысяч в споре о перевозке зерна
Арбитражный суд Ростовской области взыскал с АО «Донречфлот» в пользу ООО «Краснодарзернопродукт» более $64,8 тыс. убытков и процентов по договору морской перевозки зерна. Кроме того, суд обязал судовладельца выплачивать проценты на сумму основного долга до фактического погашения задолженности.
По материалам дела, убытки возникли из-за так называемого мертвого фрахта — платы за неиспользованную грузовместимость судна. В марте 2025 года «Донречфлот» признал обязательство компенсировать контрагенту $60,9 тыс. и обязался предоставить скидку на свои услуги до конца года. Если скидка не будет предоставлена, компания должна была выплатить деньги. Однако обязательство исполнено не было.
Суд взыскал с ответчика $60,9 тыс. основного долга и $3,9 тыс. процентов, а также 165,6 тыс. руб. судебных расходов. Суммы в долларах должны быть выплачены в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа. Решение может быть обжаловано.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Донречфлот» зарегистрировано 20 апреля 1993 года в Ростове-на-Дону. Основной вид деятельности — перевозка грузов по внутренним водным путям. Уставный капитал — 364,6 тыс. руб. Генеральный директор — Александр Бобровский. По итогам 2025 года выручка компании составила 2,66 млрд руб., чистый убыток — 201,6 млн руб.
ООО «Краснодарзернопродукт» зарегистрировано 26 июля 2005 года в Краснодаре. Основной вид деятельности — оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных. Уставный капитал — 500 тыс. руб. С 28 августа 2026 года руководителем компании указано ООО «РСХБ-Финанс». По данным отчетности за 2025 год, выручка составила 9,17 млрд руб., чистый убыток — 156,5 млн руб.