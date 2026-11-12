Главные новости за 12 ноября. Сочи
Депутаты городского собрания Сочи временно освободили санатории и детские оздоровительные учреждения от уплаты туристического налога — льгота действует с 1 октября по 31 декабря 2026 года для организаций, включенных в соответствующие реестры. Также в Сочи сохранили ставку туристического налога на 2027 год на уровне 2% и увеличили расходы местного бюджета на санитарную уборку города, направив дополнительные средства на ликвидацию незаконных свалок.
В Сочи на установку автономных пожарных извещателей в домах многодетных семей в 2026 году запланировали 1,9 млн руб.; бесплатно получить приборы могут многодетные малоимущие семьи и семьи в трудной жизненной ситуации, и в этом году мерой уже воспользовались 146 семей. С 2024 года из краевого бюджета на эти цели выделили более 8 млн руб., установив почти 5,5 тыс. приборов в домах более 1,2 тыс. семей.
Администрация Сочи объявила конкурс на укрепление территории на Новороссийском шоссе в Хостинском районе с начальной ценой контракта 346,2 млн руб.; заявки принимают до 27 ноября, итоги планируют подвести 2 декабря, а работы должны быть завершены до 15 декабря 2027 года. Проект предусматривает строительство двух железобетонных подпорных стен на буронабивных сваях с грунтовыми анкерами, устройство дренажа, а также вырубку части деревьев и пересадку 16 сосен пицундских и 10 инжиров.
Средняя цена квадратного метра курортной недвижимости на побережье Черного моря в 2026 году составила 470 тыс. руб., не изменившись относительно 2025 года; самой дорогой зоной остается Сочи (850 тыс. руб. за кв. м), на второе место вышел Туапсе (751 тыс. руб.). По итогам девяти месяцев 2026 года число сделок в этом сегменте на побережье Краснодарского края и Крыма упало на 39% из-за насыщения рынка, конкуренции с другими курортными зонами и сложной политико-экономической обстановки.
Кубанский государственный медицинский университет объявил конкурс на четвертый этап капремонта комплекса «Дача полковника Квитко» в Хостинском районе Сочи с начальной ценой 371,2 млн руб.; заявки принимают до 30 ноября, итоги подведут 3 декабря, а участвовать могут только субъекты малого и среднего предпринимательства. Речь идет о работах на объекте культурного наследия регионального значения начала XX века, включая главный дом, служебные здания и благоустройство территории.