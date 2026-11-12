Главные новости за 12 ноября. Кубань, Крым, Адыгея
Роспотребнадзор подтвердил вспышку инфекции на базе отдыха «Кленовник» в Абинском районе, выявив грубые нарушения санитарных норм и несоответствие питьевой воды гигиеническим требованиям. По решению Абинского районного суда деятельность базы в станице Шапсугской приостановлена на 90 суток.
Банк «Национальный стандарт» подал в Арбитражный суд Краснодарского края иск к Росимуществу с требованием обратить взыскание на заложенное имущество — 14 объектов недвижимости в станице Елизаветинской общей начальной продажной стоимостью 307,6 млн руб. Третьим лицом по делу привлечена Янина Копайгородская, супруга осужденного экс-главы Сочи Алексея Копайгородского, во владении которой ранее находились эти земельные участки и коммерческие помещения.
Армавирский городской суд приговорил бывшего сотрудника полиции Самвела Мирижанова к 11 годам колонии общего режима по делу о нападении на посетителя караоке-клуба «Сальвадор Дали», который впоследствии скончался от ножевых ранений, а его брата Аркадия Мирижанова — к 4,5 года лишения свободы. С братьев солидарно взыскали 4 млн руб. компенсации морального вреда потерпевшим.
Ленинский суд Краснодара провел закрытые слушания по иску Генпрокуратуры к вице-губернатору Кубани Игорю Галасю и членам его семьи, длившиеся практически весь день, однако решение по иску в четверг принято не было. По информации представителей ответчиков, суд исследовал письменные доказательства, а следующее заседание должно состояться через неделю.
Финансовый управляющий выставил на торги два коммерческих объекта из наследственной массы умершего предпринимателя Чаурасии Ранджита Кумара — помещение в Партените за 12,2 млн руб. и павильон в Николаевке за 14,8 млн руб. — общей начальной стоимостью 27,009 млн руб. Прием заявок пройдет с 16 ноября по 25 декабря, а результаты планируют объявить 29 декабря 2026 года.