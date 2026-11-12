Бутик-отель «39» в Ростове выставили на продажу за 1,5 млрд рублей
Бутик-отель «39» в центре Ростова-на-Дону выставили на продажу за 1,5 млрд руб. Объявление появилось на площадках о продаже недвижимости.
Продавец не назвал гостиницу, но указал ее адрес — улица Шаумяна, 39, и характеристики, совпадающие с отелем. Карточка объекта размещена на ЦИАН.
Семь этажей гостиницы занимают 4,71 тыс. кв. м. Продавец указывает 45 номеров, пятизвёздочный формат и земельный участок площадью 15 соток в собственности. В отеле работают ресторан на 60 мест, ресторан-терраса на крыше, три конференц-зала, VIP-переговорная и фитнес-зал. На территории есть охраняемая парковка на 25 машин. Покупателю предлагают действующий бизнес и возможность сохранить управляющую команду. Финансовые сведения продавец обещает предоставить по запросу. Причину продажи он не объясняет.
Согласно данным бухгалтерской отчётности, ООО «Бутикотель», связанное с гостиницей, в 2025 году выручило 201,356 млн руб. — на 1,7% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль составила 431 тыс. руб. против 18,6 млн руб. в 2024 году. Это снижение примерно в 43 раза. Разница между ценой продажи и годовой выручкой составляет около 7,4 раза, однако выручка компании не показывает, какую доходность получит покупатель от всего предлагаемого комплекса.
В сентябре 2026 года единственной владелицей ООО «Бутикотель» стала Марина Прокопова. Ранее компанией владел предприниматель Вячеслав Горобченко — инвестор строительства гостиницы.
«39» открылся в июне 2018 года, накануне чемпионата мира по футболу. Вложения в строительство, по сообщениям СМИ, превысили 300 млн руб.; проект включили в региональную «губернаторскую сотню» инвестпроектов. В 2024 году отель вошел в число победителей WHERETOTRAVEL HOTELS AWARD в номинации «Лучший бутик-отель России».
История площадки связана и с несостоявшимся проектом механизированной парковки. В 2016 году жители соседних домов просили областной минкульт признать старое здание на участке памятником, но его снесли. Позднее владельцы гостиницы предложили построить рядом роторную парковку. В 2020 году тогдашний глава Ростова Алексей Логвиненко потребовал оформить её в историческом стиле. Проект так и не реализовали: якобы ему помешала охранная зона снесенного объекта культурного наследия.