Бутик-отель «39» в Ростове выставили на продажу за 1,5 млрд рублей

Согласно данным бухгалтерской отчётности, ООО «Бутикотель», связанное с гостиницей, в 2025 году выручило 201,356 млн руб. — на 1,7% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль составила 431 тыс. руб. против 18,6 млн руб. в 2024 году. Это снижение примерно в 43 раза. Разница между ценой продажи и годовой выручкой составляет около 7,4 раза, однако выручка компании не показывает, какую доходность получит покупатель от всего предлагаемого комплекса.