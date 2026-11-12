Главные новости за 12 ноября. Новороссийск
Средняя цена квадратного метра в сервисных апартаментах Анапы на конец сентября составляла 436 тыс. руб., тогда как в среднем по побережью Краснодарского края и Крыма этот показатель в 2026 году находится на уровне 470 тыс. руб., увеличившись за год лишь на 1%. По итогам девяти месяцев 2026 года число сделок в сегменте курортной недвижимости на этом побережье упало на 39% из-за насыщения рынка, конкуренции с другими курортными зонами и сложной политико-экономической обстановки.
В поселке Верхнебаканском под Новороссийском планируют создать мемориальный комплекс «Героям СВО» и обновить сквер Мурзиди, включая восстановление памятников и братской могилы времен ВОВ, создание Музея Героев СВО и благоустройство территории — проект поддержал глава города Андрей Кравченко. Центральным элементом мемориала станут фигура воина со Стеной Памяти и скульптурная группа с ветераном ВОВ и его внуком, символизирующая связь поколений.
В Новороссийске планируют до 25 декабря 2026 года восстановить многоквартирный дом на улице Мурата Ахеджака, пострадавший при атаке беспилотников в сентябре, когда повреждения получили 159 квартир. Ремонт ведется поэтапно — восстанавливают наружные стены, фасад, вентиляционные каналы, инженерные системы и остекление, а привлеченный инвестор выполняет обязательства по восстановлению здания.
Информация о заместителе главы Новороссийска Олеге Мацедонском исчезла с официального сайта администрации города на фоне сообщений о его увольнении, которое, по данным СМИ, было объявлено главой города Андреем Кравченко на планерном совещании; в администрации эту информацию комментировать отказались. При этом ряд СМИ утверждает, что Мацедонский увольняться отказался.
В Новороссийске с территории «Южных прудов» вывезли более 17 тыс. тонн иловых отложений, сохранив деревья, поскольку парк относится к особо охраняемым природным территориям; сейчас проект реконструкции корректируют с учетом замечаний госэкспертизы. Глава города Андрей Кравченко в ходе объезда раскритиковал темпы обустройства детской научной площадки на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Героев Десантников и потребовал от подрядчика усилить работу и соблюдать сроки.