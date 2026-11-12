Экспортная погрузка для коридора «Север-Юг» в Дагестане достигла 737 тысячи тонн
За десять месяцев 2026 года на станциях Северо-Кавказской железной дороги в Дагестане погрузили 737 тыс. тонн экспортных грузов для перевозки по международному транспортному коридору «Север — Юг». Перспективы развития железнодорожной инфраструктуры республики обсудили начальник СКЖД Сергей Задорин и глава Дагестана Федор Щукин на встрече в рамках IV Международного Каспийского цифрового форума. Об этом сообщила пресс-служба СКЖД.
Одним из проектов развития западного маршрута коридора, который проходит по территории Дагестана, станет перевод 40-километрового участка Дербент — Самур на систему тяги переменного тока. Также планируется построить новый железнодорожный пропуск Самур II.
Стороны обсудили и пассажирские перевозки. За десять месяцев пригородные поезда в Дагестане перевезли 2,3 млн человек — на 16,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сейчас на трех маршрутах курсируют 15 пар поездов. С другими регионами республику связывают шесть пар поездов дальнего следования.
Кроме того, с июля идет поэтапная замена вагонов поезда №85 Дербент — Москва. После завершения обновления состав будет полностью укомплектован современными вагонами.
По словам Сергея Задорина, встреча стала продолжением сотрудничества железной дороги и республики в развитии транспортной инфраструктуры.