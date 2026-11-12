Экспортная погрузка для коридора «Север-Юг» в Дагестане достигла 737 тысячи тонн

Стороны обсудили и пассажирские перевозки. За десять месяцев пригородные поезда в Дагестане перевезли 2,3 млн человек — на 16,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сейчас на трех маршрутах курсируют 15 пар поездов. С другими регионами республику связывают шесть пар поездов дальнего следования.