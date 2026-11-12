В Новороссийске из-за ухудшения погоды приступили к очистке ливневок

В администрации попросили автомобилистов не парковать машины над люками и решетками ливневок, чтобы не препятствовать работе спецтехники. Жителей также призвали не оставлять бытовой мусор на дорогах и тротуарах, поскольку ветки, листья и пластик могут засорять водоотвод.