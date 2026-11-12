В Новороссийске из-за ухудшения погоды приступили к очистке ливневок
В Новороссийске коммунальные службы проводят дополнительную очистку систем ливнеотведения в связи с ухудшением погодных условий и увеличением количества осадков. Работы ведутся во всех районах города, особое внимание уделяют участкам, где традиционно возникают подтопления. Об этом сообщила пресс-служба администрации Новороссийска.
Подрядные организации очищают ливнеприемные решетки и колодцы от мусора, песка и ила. Сотрудники МБУ «Комплексное содержание территорий» вручную убирают листву на общественных пространствах и обочинах дорог, а также прочищают решетки ливневой канализации.
По словам заместителя главы города Рафаэля Беглярова, специалисты проводят механизированную и ручную очистку стоков, промывают системы и вывозят скопившиеся загрязнения. Работы организованы как на магистралях, так и в частном секторе.
В администрации попросили автомобилистов не парковать машины над люками и решетками ливневок, чтобы не препятствовать работе спецтехники. Жителей также призвали не оставлять бытовой мусор на дорогах и тротуарах, поскольку ветки, листья и пластик могут засорять водоотвод.