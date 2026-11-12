В Дагестане ожидают ускорения роста экономики до 2,9% в 2027 году

По оценке ведомства, по итогам 2026 года ВРП республики увеличится на 2,5%. За девять месяцев текущего года промышленное производство выросло на 7,6%. Строительство и потребительский рынок также показали умеренный рост. Индекс выпуска по базовым видам экономической деятельности за январь—август увеличился на 2,4%.