В Дагестане ожидают ускорения роста экономики до 2,9% в 2027 году
Валовой региональный продукт (ВРП) Дагестана в 2027 году может вырасти на 2,9%, а среднегодовые темпы роста экономики в 2027–2029 годах составят 3,3%. Такой прогноз представил врио министра экономики и территориального развития республики Гаджи Султанов на публичных слушаниях по проекту регионального бюджета. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития Дагестана.
По оценке ведомства, по итогам 2026 года ВРП республики увеличится на 2,5%. За девять месяцев текущего года промышленное производство выросло на 7,6%. Строительство и потребительский рынок также показали умеренный рост. Индекс выпуска по базовым видам экономической деятельности за январь—август увеличился на 2,4%.
В структуре ВРП Дагестана наибольшую долю занимают сельское хозяйство — 19,7%, строительство — 14,9% и торговля — 14,5%.
Представленный прогноз охватывает динамику промышленного производства и инвестиций, демографические показатели, доходы населения, рынок труда, а также развитие социальной сферы и инфраструктуры. Он подготовлен для формирования бюджета республики на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов.