На Кубани объявили ракетную опасность
На территории Краснодарского края объявлена ракетная опасность. Жителей предупредили об угрозе падения ракет и призвали укрыться в защищенных помещениях. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Тем, кто находится в зданиях, рекомендуют отойти от окон и укрыться в защитных сооружениях, заглубленных помещениях или подвалах. Находящимся на улице следует зайти в ближайшее защищенное помещение либо укрыться в складках местности.
Пассажирам транспорта рекомендуют выйти из него и найти укрытие. При обнаружении обломков ракет нельзя приближаться к ним. О находке необходимо сообщить по номеру 112.