В Ростове и Таганроге сохраняются перебои с отоплением

В Ростове-на-Дону, Таганроге и Звереве продолжаются аварийно-восстановительные работы на тепловых сетях. В части домов отопление уже восстановили, в других подачу тепла планируют возобновить до конца суток или в течение следующего дня. Об этом сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.