В Ростове и Таганроге сохраняются перебои с отоплением
В Ростове-на-Дону, Таганроге и Звереве продолжаются аварийно-восстановительные работы на тепловых сетях. В части домов отопление уже восстановили, в других подачу тепла планируют возобновить до конца суток или в течение следующего дня. Об этом сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.
В Ростове завершили ремонт инженерных коммуникаций на ул. Социалистической, 91 и 93, а также тепловых сетей на улице Ульяновской, 53. По последнему адресу запущены все котельные. На пр. Буденновском, 101 устраняют дефект теплотрассы, завершить работы планируют до конца суток.
На улице Прогрессивной, 12 теплоснабжение подается с пониженными параметрами из-за ненадежных участков тепловой сети. Аварийно-восстановительные работы ведет ООО «Ростовские тепловые сети», их окончание ожидается к 23:00.
В Таганроге из-за порыва на наружной тепловой сети ограничена подача тепла в дома на ул. Палмиро Тольятти. Работы проводит МУП «Городское хозяйство», завершить их планируют завтра. Еще одна авария произошла на Калужском проезде, по адресам 7/1, 9/1, 11 и 11/1. Восстановить отопление там рассчитывают до конца сегодняшнего дня.
В Звереве временно прекращена подача тепла в дом на улице Ивановской, 11 из-за дефекта теплотрассы. Ремонт ведет ГРТС ООО «ДТС», его планируют завершить сегодня.
По данным Госжилинспекции, с момента запуска чат-бота по вопросам отопления полностью обработано более 360 обращений.