Туапсе вошел в десятку самых теплых мест России 12 ноября

В ближайшие дни на юге России ожидается новая волна тепла. Ее пик придется на 14 ноября. Температура воздуха в регионе может превысить средние многолетние значения на 9–13 градусов. В Краснодарском крае и Адыгее прогнозируют до +22 градусов.