Туапсе вошел в десятку самых теплых мест России 12 ноября
Горячий Ключ, Краснодар и Туапсе 12 ноября вошли в десятку населенных пунктов России с самой высокой температурой воздуха. Максимальные показатели в рейтинге составили от +15,7 до +17,4 градуса. Список возглавил крымский Белогорск. Данные опубликованы на портале «Погода и климат».
Горячий Ключ занял второе место. Там температура воздуха поднялась до +16,3 градуса. Краснодар оказался на седьмой позиции: воздух в городе прогрелся до +15,8 градуса. Туапсе замкнул десятку с показателем +15,7 градуса.
В рейтинг также вошли населенные пункты Крыма и Карачаево-Черкесии.
В ближайшие дни на юге России ожидается новая волна тепла. Ее пик придется на 14 ноября. Температура воздуха в регионе может превысить средние многолетние значения на 9–13 градусов. В Краснодарском крае и Адыгее прогнозируют до +22 градусов.
При этом теплую погоду будут сопровождать сильные дожди. К концу недели на юге России ожидается резкое похолодание.